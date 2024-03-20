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20 березня 2024, 13:44

Фінляндія сьомий рік поспіль посідає місце найщасливішої країни світу. Україна — 105 місце

Сьомий рік поспіль Фінляндія посідає місце найщасливішої країни світу, засвідчує щорічний звіт World Happiness Report 2024, пише Ліга.

Сьомий рік поспіль Фінляндія посідає місце найщасливішої країни світу, засвідчує щорічний звіт World Happiness Report 2024, пише Ліга.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниРейтинг найщасливіших країнДруге та третє місце посіли Данія та Ісландія відповідно.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рейтинг найщасливіших країн

Друге та третє місце посіли Данія та Ісландія відповідно.

Порівнюючи дані рейтингу 2023 року з першої двадцятки найщасливіших країн світу зникли США та Німеччина, їхні місця зайняли Коста-Рика та Кувейт вони в цьому році посіли 12 та 13 місця.

Постійне зближення рівнів щастя між двома сторонами Європи призвело до того, що минулого року Чехія і Литва увійшли до першої двадцятки посівши 18 та 19 місця, до них майже приєдналася Словенія, яка на 21-му місці.

До рейтингу World Happiness Report 2024 більше не входить жодна найбільша країна.

У першій десятці країн лише Нідерланди та Австралія мають населення понад 15 мільйонів. А з двадцятки перших, населення понад 30 мільйонів мають Канада та Велика Британія.

Україна порівнюючи з минулим роком опустилась в рейтингу. За звітом 2023 року Україна трималась на 92 місці, наразі вона займає 105 місце серед щасливих країн світу.

Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.

Останнє, 143 місце, традиційно посідає Афганістан.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

+
+15
bonv
bonv
20 березня 2024, 14:23
#
За минулий рік Україна опустилася з 92-ї на 105-ту сходинку у світовому рейтингу щастя.
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
Реформи повністю провалені. Корупція неймовірно велика і це під час війни. Обіцянками на телемарафонах загодовують. Тому і недовіра до влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
+
0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 березня 2024, 14:49
#
Тіп, я хз чи ти в курсі, але в 22 році на нас рф напала. Думаю причина в цьому
+
+15
bonv
bonv
20 березня 2024, 15:01
#
Не в 2014 році напала?
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
+
0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 березня 2024, 15:30
#
Ага, тепер зрозуміло, чому на твої коментарі переважно ніхто не відповідає.
Затупив, буває.
В тебе манера спілкування чат боту
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0
bonv
bonv
20 березня 2024, 15:47
#
Просто надоїдає відповідати одне і теж проплаченій зе-ботві:) От і копіюю для ***…
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0
Viktorgugo
Viktorgugo
20 березня 2024, 15:56
#
Ладно, щоб ти сильно не зазнавався, зроблю тебе наостанок по красоті і побіжу за проплатою)

«Так, у 2015 році Україна перебувала на 111 місці у рейтингу щастя, у якому взяли участь мешканці 158 країн.

Після цього упродовж трьох років Україна втрачала свої позиції. У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася аж до 138 місця.

І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.»
https://www.slovoidilo.ua/2023/08/18/infografika/suspilstvo/yak-zminyuyetsya-misce-ukrayiny-shhorichnomu-rejtynhu-shhastya
+
0
bonv
bonv
20 березня 2024, 16:24
#
«Когда меня избрали президентом, Украина была на грани банкротства, 80% банков в системе не функционировали. ВВП — минус 14%. Инфляция — 49%. Золотовалютный резерв — 5 млрд, обязательства по выплатам 7 млрд. Никто не верил, что Украина выживет. Но прошло 5 лет и мы имеем большие изменения», — подчеркнул Порошенко.
***
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
***
За крок від дефолту за зовнішніми боргами… Гірше ж точно не буде? © Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше. Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
***
Реальна зарплата українців минулого 2023 року знову скоротилася — приблизно на 5%. Ось факт!
Зе-влада очолила антирейтинг якості життя українців.
***
Колись нелох висміював з кварталом95 попередню владу за співпрацю з МВФ. Членом по роялю… А тепер сам бігає з простягнутою рукою Дайте-дайте, не минайте…
***
Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? $145,3 млрд на 31 січня. І темпи росту вражаючі…
***
От тобі і «удєлалсі зе****»…

+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
20 березня 2024, 14:54
#
105 місце ще нормально
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0
Moonlighter
Moonlighter
20 березня 2024, 15:25
#
Австралия, Финляндия и Дания входят в топ 3 самых пьющих наций. Наверное рейтинг счастья как-то коррелируется с этой информацией.
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