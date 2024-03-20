Сьомий рік поспіль Фінляндія посідає місце найщасливішої країни світу, засвідчує щорічний звіт World Happiness Report 2024, пише Ліга.
Фінляндія сьомий рік поспіль посідає місце найщасливішої країни світу. Україна — 105 місце
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Рейтинг найщасливіших країн
Друге та третє місце посіли Данія та Ісландія відповідно.
Порівнюючи дані рейтингу 2023 року з першої двадцятки найщасливіших країн світу зникли США та Німеччина, їхні місця зайняли Коста-Рика та Кувейт вони в цьому році посіли 12 та 13 місця.
Постійне зближення рівнів щастя між двома сторонами Європи призвело до того, що минулого року Чехія і Литва увійшли до першої двадцятки посівши 18 та 19 місця, до них майже приєдналася Словенія, яка на 21-му місці.
До рейтингу World Happiness Report 2024 більше не входить жодна найбільша країна.
У першій десятці країн лише Нідерланди та Австралія мають населення понад 15 мільйонів. А з двадцятки перших, населення понад 30 мільйонів мають Канада та Велика Британія.
Україна порівнюючи з минулим роком опустилась в рейтингу. За звітом 2023 року Україна трималась на 92 місці, наразі вона займає 105 місце серед щасливих країн світу.
Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.
Останнє, 143 місце, традиційно посідає Афганістан.
Коментарі - 9
Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020−2022 проти 2021−2023 років).
Реформи повністю провалені. Корупція неймовірно велика і це під час війни. Обіцянками на телемарафонах загодовують. Тому і недовіра до влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
І загалом, Зеленський перед виборами надавав стільки обіцянок…, зе-електорат йому абсолютно все це пригадає.
Налітай зе-електорат відволікаючою темою: А от Порошенко:)))
Затупив, буває.
В тебе манера спілкування чат боту
«Так, у 2015 році Україна перебувала на 111 місці у рейтингу щастя, у якому взяли участь мешканці 158 країн.
Після цього упродовж трьох років Україна втрачала свої позиції. У 2016-му вона була на 123 місці, у 2017-му на 132, а у 2018-му опустилася аж до 138 місця.
І лише з 2019 року результати опитування стали покращуватись, і українці почали підніматися у рейтингу. Тоді Україна повернула собі п’ять позицій та опинилася на 133 місці. Лідерами рейтингу були Фінляндія, Данія та Норвегія.»
https://www.slovoidilo.ua/2023/08/18/infografika/suspilstvo/yak-zminyuyetsya-misce-ukrayiny-shhorichnomu-rejtynhu-shhastya
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