Фінляндія сьомий рік поспіль посідає місце найщасливішої країни світу. Україна — 105 місце

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Рейтинг найщасливіших країн

Друге та третє місце посіли Данія та Ісландія відповідно.

Порівнюючи дані рейтингу 2023 року з першої двадцятки найщасливіших країн світу зникли США та Німеччина, їхні місця зайняли Коста-Рика та Кувейт вони в цьому році посіли 12 та 13 місця.

Постійне зближення рівнів щастя між двома сторонами Європи призвело до того, що минулого року Чехія і Литва увійшли до першої двадцятки посівши 18 та 19 місця, до них майже приєдналася Словенія, яка на 21-му місці.

До рейтингу World Happiness Report 2024 більше не входить жодна найбільша країна.

У першій десятці країн лише Нідерланди та Австралія мають населення понад 15 мільйонів. А з двадцятки перших, населення понад 30 мільйонів мають Канада та Велика Британія.

Україна порівнюючи з минулим роком опустилась в рейтингу. За звітом 2023 року Україна трималась на 92 місці, наразі вона займає 105 місце серед щасливих країн світу.

Найбільше рівень щастя протягом року зріс у Сербії, Болгарії та Латвії. Загалом Центральна та Східна Європа мали найбільше зростання, однакове для всіх вікових груп.

Останнє, 143 місце, традиційно посідає Афганістан.