BlackRock запускає свій перший фонд токенізованих активів

Найбільша компанія управління активами BlackRock подала заявку на запуск фонду USD Institutional Digital Liquidity Fund. Це буде перший фонд компанії з токенізованими активами.

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Що відомо

Згідно з заявкою, BlackRock створила фонд під юрисдикцією Британських Віргінських островів ще 2023 року, проте публічного запуску поки що не було.

Компанія подала форму D, завдяки якій має намір вивести фонд із деяких норм регулювання SEC. У документах повідомляється, що для участі у фонді необхідні інвестиції у розмірі щонайменше $100 000.

USD Institutional Digital Liquidity Fund буде представлено на американській платформі Securitize, яка працює з цифровими активами та проводить продаж токенів. Обсяг фонду не обмежений.

У рамках USD Institutional Digital Liquidity Fund активи будуть розміщені у мережі Ефіріуму у вигляді токенів стандарту ERC-20 під назвою BUIDL. Нині ці токени мають лише одного власника, а їхня ринкова капіталізація становить $0.

«Наступним кроком для нас має стати токенізація фінансових активів, а це означає, що кожна акція та облігація будуть знаходитися в одному і тому ж цифровому реєстрі, блокчейні. Кожен інвестор, у вас і в мене, матиме свій номер та ідентифікаційну інформацію. Так ми могли б позбутися всіх проблем із незаконною діяльністю, пов'язаною з цінними паперами», ― вважає гендиректор BlackRock Ларрі Фінк.

Раніше повідомлялося, що BlackRock стала одним з найбільших власників біткоїну — йдеться про спотовий фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT), де накопичилося понад 200 000 BTC.