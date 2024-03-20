Біткоїн опустився нижче $61 000, пенсійний фонд Японії цікавиться інвестиціями у BTC: що нового на ринку

Курс біткоїна в моменті опустився нижче $61 000

Вранці 20 березня ціна першої криптовалюти в моменті впала до $60 976. Згодом курс біткоїна пішов вгору. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини ціна активу становить $62 790. За добу біткоїн втратив 2,49%, за тиждень — майже 14%. При цьому 14 березня біткоїн досяг максимуму в $73 803, встановивши новий рекорд.

Варто зазначити, що серед криптовалют з найбільшою капіталізацією за тиждень найбільше втратили в ціні:

Dogecoin (-23,6%), вартість активу наразі становить $0,13;

Ethereum (-20,96%), вартість активу наразі становить $3 201;

Cardano (-20,38%), вартість активу наразі становить $0,60.

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SEC запросила додаткові $158 мільйонів для контролю крипторинку

У березні 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові $158 млн із федерального бюджету. Ці кошти підуть на «вирішення низки питань, зокрема регулювання ринку криптовалют».

У своїй заяві голова SEC Гері Генслер назвав криптоіндустрію «Диким Заходом». Регулятор планує спрямувати частину коштів на пошук нових співробітників. Крім того, вони підуть на фінансування позовів, з якими стикається агентство.

«Весь час ми спостерігали за „Диким Заходом криптовалютного ринку“, який переповнений недотриманням вимог, а інвестори наражалися на ризики зі спекулятивним класом активів», — заявив Генслер.

Згідно з документом, загальний бюджет SEC на 2024 рік становить $2,436 млрд. Для подальшої діяльності організації у 2025 році регулятор запросив $2,594 млрд.

«Технології швидко трансформують наші ринки та бізнес-моделі. Відбулися динамічні зміни в комунікаціях з інвесторами, від форумів Reddit до впливових осіб зі знаменитостями», — зазначив голова SEC.

За словами Генслера, у зв’язку з цими змінами ймовірність вчинення правопорушень значно зросла. Він порівняв SEC зі співробітником поліції, який повинен бути в змозі протистояти супернику.

Згідно зі звітом, у 2024 році агентство планує розширити штат до 5473 співробітників. Цільовий показник на 2025 рік передбачає 5621 робоче місце.

Крім того, відділ експертизи регулятора планує додатково створити 23 посади, щоб зміцнити здатність справлятися з критичними ризиками, пов’язаними з криптоактивами і новими фінансовими технологіями.

Пенсійний фонд Японії розглядає можливість інвестицій у біткоїн

Державний пенсійний фонд Японії (GPIF) зайнявся вивченням інформації про низьколіквідні активи в рамках стратегії з диверсифікації портфеля.

19 березня 2024 року GPIF заявив, що має намір зібрати додаткові відомості про біткоїн, золото і сільськогосподарські угіддя. За заявою фонду, ініціатива є частиною п’ятирічного дослідження інвестицій у відповідь на економічні та соціальні зміни, а також стрімке зростання технологій.

Згідно з документом, GPIF шукає базову інформацію про активи, зокрема академічні дослідження, аналітичні інструменти та індекси, приклади інвестицій і варіанти включення в портфель пенсійних фондів.

Зазначимо, у документі не йдеться про прямі інвестиції в цифрові активи. Ініціатива перебуває на стадії збору даних перед обговоренням та оцінкою ризиків.

Повідомляється, що GPIF інвестує в державні цінні папери, іноземні облігації та акції, нерухомість та інфраструктуру.

Такі пенсійні фонди, як Houston Firefighters і Національна пенсійна служба Південної Кореї, інвестують у біткоїн та інші цифрові активи.

За даними Bloomberg, GPIF є найбільшим у світі пенсійним фондом. Під управлінням організації перебувають активи в розмірі $1,4 трлн. Засновник компанії Morgan Creek Digital Ентоні Помпліано неодноразово називав криптовалюту однією з найкращих інвестицій для пенсійних фондів.

Binance закликала прайм-брокерів посилити перевірку клієнтів — Bloomberg

Криптовалютна біржа Binance попросила своїх прайм-брокерів посилити комплаєнс-перевірки для американських клієнтів, щоб уникати взаємодії з ними. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

У листопаді 2023 року платформа врегулювала претензії Мін'юсту США, погодившись виплатити $4,3 млрд.

Згідно зі співрозмовниками видання, після укладення угоди Binance зажадала від партнерів на кшталт FalconX і Hidden Road збирати значно більше інформації про клієнтів зі Сполучених Штатів. Дані включали адреси проживання та роботи, а також передбачали підтвердження третьої сторони.

Паралельно біржа посилила вимоги для лістингу нових активів.

«Binance повністю прихильна комплаєнсу і розкриває, яким чином оцінює кінцевих користувачів, які бажають отримати доступ до платформи», — прокоментували в компанії.

За даними CCData, частка біржі в спотовій криптоторгівлі обвалилася на тлі юридичних проблем приблизно з 60% до 30%. До березня показник відновився до 40%.

Цьому багато в чому сприяло ралі ринку, а також випереджальне зростання котирувань BNB. Монета біржі з початку року додала в ціні 80%, випередивши за темпами біткоїн.

Джастін д’Анетан з Keyrock порівняв Binance з великими міжнародними банками, які «платять штрафи за подібні помилки, посилюють вимоги і йдуть далі».

«Ймовірно, нативні криптоінвестори і навіть нові учасники ринку усвідомлюють, що порушення комплаєнсу або KYC-процедур реально не зачіпають платформу що добре функціонує, її платоспроможність і ліквідність», — заявив експерт.