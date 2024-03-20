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20 березня 2024, 9:20

Капіталізація крипторинку впала більш як на $400 млрд

У вівторок, 19 березня, ринок цифрових активів відкрився в зоні глибокої корекції, що торкнулася всього набору криптоактивів. Падіння вартості системоутворюючих криптовалют, біткоїну та ефіру, викликало загальне зниження вартості альткоїнів, що гостро відреагували на тенденцію. Про це йдеться в оглядах CoinMarketCap та Coinglass.

У вівторок, 19 березня, ринок цифрових активів відкрився в зоні глибокої корекції, що торкнулася всього набору криптоактивів.
Фото: depositphotos

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Середнє добове зниження вартості цифрових валют, що входять до першої десятки за рівнем капіталізації, становило майже 11%. Лідерами падіння стали: ETH на 18,7%, ADA на 17,8% та XPR 16,1%.

Що відбувається на ринку

Капіталізація криптовалютного ринку впала за тиждень на $430 млрд, до $2,38 трлн. За цей період ринкова капіталізація BTC впала на 7,5%, до $1,24 трлн.

Зараз біткоїн торгується на рівні $62 900−63 640, демонструючи стриману тенденцію до стабілізації вартості.

За останню добу було ліквідовано близько 250 000 трейдерських позицій, їх загальна сума перевищила $664 млн. Найбільшу позицію було ліквідовано на біржі OKX: $12,25 млн.

Зазначимо, що у понеділок, 18 березня, на біржі BitMEX з ще не встановлених причин стався збій, і вартість першої криптовалюти несподівано впала до $8900. Адміністрація майданчика заявила про початок розслідування інциденту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Bookseller
Bookseller
20 березня 2024, 9:28
#
Хочу откупить 0.02 битка за 58000, которые продал по 72500… Но не дадут ведь, снова вверх полезут, гады 🤬🤬🤬
+
0
MakDi
MakDi
20 березня 2024, 9:39
#
То вже хвороба)
+
+8
Bookseller
Bookseller
20 березня 2024, 9:42
#
🥶🥶🤧🤧🥵🥵 хворий я.
+
0
SergioBrescia
SergioBrescia
20 березня 2024, 10:21
#
Так хвороба.
продати ефір по 3810 і відкупивши його по 3080.
1400 доларів , баланс в ефірі такий самий.
абсолютно хвора людина, не те що інші. з 9 до 18 та роботою у вихідні…
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0
youknow
youknow
20 березня 2024, 11:00
#
Перший дзвіночок
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