Дубайські банки почали згортати бізнес із росіянами під тиском санкцій США

Дубайські банки почали згортати бізнес із росіянами. Зокрема, головний державний банк Дубая — Emirates NBD — закрив російський підрозділ і багато російських рахунків під тиском санкцій США. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, пише Forbes.

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Що відомо

Emirates NBD закрив російський підрозділ і багато російських рахунків, розповіли виданню представники фінансового сектору в Еміратах та інші люди, знайомі з ситуацією.

Зокрема, під удар потрапили фірми азербайджанця Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою та її перевезенням. Еййуб, який живе в Москві, і раніше працював у компанії Coral Energy з ОАЕ, після початку війни в Україні швидко сформував мережу компаній, зареєстрованих у Гонконгу та Дубаї. На них записано переважно старі танкери, які перевозять великі обсяги російської нафти, йдеться у розслідуванні WSJ.

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У мережу Еййуба входить щонайменше пʼять фірм. У 2023 році, за підрахунками Київської школи економіки, вони експортували з росії нафти та нафтопродуктів щонайменше на $33 млрд — приблизно пʼяту частину всієї російської нафти.

Emirates NBD також закрив рахунки виробника добрив «Уралкалій» і бізнесмена Івана Тавріна, який довгі роки працював у телекомунікаційному та медіасекторах, а після початку війни став скуповувати бізнес зарубіжних компаній, що йдуть з росії. У грудні 2023 року США запровадили санкції проти Тавріна.

Крім Emirates NBD, роботу з росіянами почало згортати дубайське відділення єгипетського держбанку Banque Misr, розповіли джерела WSJ.

Нагадаємо

Після запровадження західних санкцій за вторгнення в Україну Дубай став одним із головних каналів звʼязку із зовнішнім світом для російського бізнесу та олігархів.

Emirates NBD почав обслуговувати торгівлю російською нафтою у великих обсягах і відкрив підрозділ роботи з заможними росіянами, які шукають притулку для своїх капіталів.

Але в останні місяці США почали чинити сильний тиск на ОАЕ.