Резидентами «Дія.City» стало 900 компаній

Вже 900 компаній стали резидентами Дія.City. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Хто став новим резидентом

Beholder — український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Всього лише тиждень тому вони залучили майже $1 мільйон інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику.

Ukrspecsystems — виробник БпЛА, авіаційних систем та військового обладнання. Відомі своїми безпілотниками SHARK та MINI SHARK, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ. Це дає змогу точніше націлюватися та вдосконалити розпізнавання зображень у режимі реального часу.

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