Вже 900 компаній стали резидентами Дія.City. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Резидентами «Дія.City» стало 900 компаній
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Хто став новим резидентом
Beholder — український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. Всього лише тиждень тому вони залучили майже $1 мільйон інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику.
Ukrspecsystems — виробник БпЛА, авіаційних систем та військового обладнання. Відомі своїми безпілотниками SHARK та MINI SHARK, які високо оцінюють українські військові. У свої розробки компанія інтегрує ШІ. Це дає змогу точніше націлюватися та вдосконалити розпізнавання зображень у режимі реального часу.
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Silvaco — американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія присутня в Північній Америці, Європі, Японії та Азії.
Habitat — студія, що розробляє цифрові продукти, зокрема веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів. Торік вони створили застосунок для італійського дому моди Fendi.
Kava Gaming — компанія, що надає аутсорс-рішення для gamedev-індустрії. У їхньому портфелі — 700+ успішно запущених проєктів, понад 3 тисячі закритих замовлень та 1,5 тисячі задоволених клієнтів. Серед найуспішніших проєктів — 2D- та 3D- графіка для гри World of Tanks Blitz.
Що таке «Дія.City»
«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».
Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.
На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.
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