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12 лютого 2024, 11:10

За 2 роки резиденти Дія.City сплатили 8,5 млрд грн податків

За два роки роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 830 резидентів, які об'єднують понад 62 тис. спеціалістів. Було сплачено 8,5 млрд грн податків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За два роки роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.

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Що відомо

«До „Дія.City“ вже можуть доєднуватися defense-tech-компанії. Резидентами простору стали понад 100 компаній. Це важливо, бо вони створюють технології, які дуже потрібні нам, щоб долати ворога. І цей позитивний досвід підтримки державою важливих галузей ми будемо масштабувати», — сказав голова Мінцифри Михайло Федоров.

Серед цілей «Дія.City» на майбутнє — розширення видів діяльності, зокрема для компаній, що створюють біонічні протези; глобальна промоція українського технологічного сектору; збільшення кількості робочих місць в ІТ.

Як додали у міністерстві, «Дія.City» створює для технологічних компаній усі умови для розвитку та масштабування — сприятливі податки, податок на виведений капітал, як потужний інструмент для реінвестування, гнучкі умови співпраці, інструменти для залучення інвестицій та захисту нематеріальних активів.

За результатами дослідження, 98% компаній-резидентів позитивно оцінюють вплив «Дія.City» на розвиток бізнесу.

Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.

Джерело: Мінфін
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Три літри
12 лютого 2024, 11:19
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