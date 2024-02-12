За 2 роки резиденти Дія.City сплатили 8,5 млрд грн податків

За два роки роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 830 резидентів, які об'єднують понад 62 тис. спеціалістів. Було сплачено 8,5 млрд грн податків. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Що відомо

«До „Дія.City“ вже можуть доєднуватися defense-tech-компанії. Резидентами простору стали понад 100 компаній. Це важливо, бо вони створюють технології, які дуже потрібні нам, щоб долати ворога. І цей позитивний досвід підтримки державою важливих галузей ми будемо масштабувати», — сказав голова Мінцифри Михайло Федоров.

Серед цілей «Дія.City» на майбутнє — розширення видів діяльності, зокрема для компаній, що створюють біонічні протези; глобальна промоція українського технологічного сектору; збільшення кількості робочих місць в ІТ.

Як додали у міністерстві, «Дія.City» створює для технологічних компаній усі умови для розвитку та масштабування — сприятливі податки, податок на виведений капітал, як потужний інструмент для реінвестування, гнучкі умови співпраці, інструменти для залучення інвестицій та захисту нематеріальних активів.

За результатами дослідження, 98% компаній-резидентів позитивно оцінюють вплив «Дія.City» на розвиток бізнесу.

Що таке «Дія.City»

«Дія.City» — правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб — резидентів «Дія.City».

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам «Дія.City» не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком.

На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів «Дія.City», навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови «Дія.City» залишаються незмінними.