Українці вже придбали облігації NovaPay на 200 мільйонів гривень

Власні цінні папери NovaPay придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн. Про це йдеться у повідомлені компанії.

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«NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок. У облігацій NovaPay — вигідна дохідність, це гідна альтернатива депозитам і можливість урізноманітнити напрями інвестицій, — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Вибір кожного клієнта, що придбав облігації, — дуже цінний для нас, адже це — показник довіри до компанії».

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Як придбати

У мобільному застосунку цінні папери можна легко придбати за кілька хвилин та у кілька кліків. Для цього необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;

обрати умови: строк (від 1 до 12 місяців), суму інвестицій (від 1 000 грн). Дохід залежатиме від терміну і сягатиме 18% річних;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою Дія.Підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

У застосунку можна одразу перевірити розмір прогнозованого доходу, який буде виплачений на картку після закінчення терміну дії угоди про купівлю облігацій, — так само як клієнти отримують виплату відсотків за депозитами.

Нагадаємо

У грудні 2023 року NovaPay першим серед небанківських фінансових установ презентував мобільний застосунок, у якому доступні усі звичні операції з грошима, а також 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки та комісії з післяплати Нової пошти.