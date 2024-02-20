NovaPay запускає продаж власних облігацій

NovaPay найближчим часом запустить продаж власних облігацій у своєму застосунку, попередньо — наприкінці лютого, повідомив директор інновацій платіжної системи Олексій Рубан. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Рубан нагадав, що NovaPay з наявними в неї ліцензіями Нацбанку не може залучати депозити, проте продукт з облігаціями матиме подібні ставки.

ТОВ «НоваПей Кредит», яке розмістило 2023 року дебютний і ще два публічні випуски відсоткових облігацій номінальним обсягом по 100 млн грн кожний, у першому кварталі 2024 року розпочинає розміщення ще трьох публічних випусків відсоткових облігацій серій «D», «E» і «F» таким самим номінальним обсягом.

Фондова біржа ПФТС повідомила, що з 15 лютого на ній розпочалося публічне розміщення облігації серії «D» з датою погашення 19 січня 2027 року, а з 19 лютого — облігацій серії «E» з датою погашення 19 лютого 2027 року. Номінальна відсоткова ставка за цими випусками — 18% річних, відсотковий дохід виплачується при погашенні. Номінальна вартість однієї облігації — 1 тис. грн.

Емітент раніше заявляв, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на терміни від місяця до року, створивши зручну альтернативу депозитам, і запустити їх вторинний ринок.

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