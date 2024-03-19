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19 березня 2024, 16:47

росія втратила 600 тисяч барелів через удари України по НПЗ — Gunvor

Близько 600 000 барелів добової нафтопереробної потужності росії було виведено з ладу через удари українських безпілотників по російським нафтопереробним заводам (НПЗ). Про це заявив генеральний директор міжнародної енергетичної групи Gunvor Group Ltd. Торбйорн Торнквіст, повідомляє Bloomberg.

Близько 600 000 барелів добової нафтопереробної потужності росії було виведено з ладу через удари українських безпілотників по російським нафтопереробним заводам (НПЗ).
Фото: pixabay.com

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На цих вихідних удари безпілотників вразили кілька заводів у росії, деякі знаходяться в глибині її кордонів, що призвело до зростання ф’ючерсів на дизельне паливо четверту сесію поспіль, в той час, як ф’ючерси на бензин зросли шосту сесію поспіль.

«Це важливо, оскільки, очевидно, це відразу вдарить по експорту дистилятів. «Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів, тому для мене це проблема дистиляту», — сказав Тернквіст під час інтерв'ю на конференції CERAWeek від S&P Global у Х’юстоні в понеділок.

Gunvor був великим трейдером російської нафти до повномасштабного вторгнення в Україну, але відмовився від торгівлі незабаром після початку великої війни.

JPMorgan Chase & Co, тим часом підрахувала, що українські атаки вивели з ладу близько 900 000 барелів на день російських нафтопереробних потужностей.

За словами аналітиків, може пройти «кілька тижнів, якщо не місяців», доки потужність буде відновлена, а вибухи додадуть близько $4 за барель премії за ризик до світових цін на нафту.

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За словами Торнквіста, ринки сирої нафти в цілому збалансовані і справедливо оцінені.

Він також зазначив, що зростання поставок з США, ймовірно, цього року становитиме приблизно вдвічі менше, ніж у 2023 році — на 700−800 тисяч барелів на день. Проте загальне зростання поставок з країн, що не входять в ОПЕК, цього року, ймовірно, залишиться незмінним.

Джерело: Мінфін
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