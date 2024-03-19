Фонд гарантування виграв справу про стягнення 1,5 млрд грн з колишнього топменеджменту Платинум Банку

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Рішення суду

Відповідне рішення суд ухвалив 18 березня, воно є остаточним та не підлягає оскарженню. Таким чином суд залишив в силі постанову Північного апеляційного господарського суду про стягнення збитків на суму 1,5 млрд грн.

Кошти, що будуть стягнені, спрямують на розрахунки з кредиторами банку.

Зазначається, що відповідальність 10 співвідповідачів, щодо яких ухвалено рішення у справі, є солідарною.

Колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила Forbes Ukraine, що рішення суду ще не бачила.

«Щодо подальших планів, поки не готова (говорити). Треба прочитати і проаналізувати рішення. Але, у будь-якому випадку, рішення вже є. І його треба виконувати», — заявила вона.

Нагадаємо

Тимчасову адміністрацію у Платинум Банку було запроваджено з 11 січня 2017 року виконавчою дирекцією фонду на підставі рішення правління Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

24 лютого 2017 року було розпочато ліквідацію банку.

У 2020 році Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов в Госпсуд Києва до колишніх членів правління та наглядової ради Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн. Серед відповідачів у цьому позові були Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ), Костянтин Смольський (ексголова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (ексголова наглядової ради) та інші, пише ЕП.

У червні 2023-го Північний апеляційний господарський суд визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів про стягнення збитків, завданих Платинум Банку, на 1,48 млрд грн.