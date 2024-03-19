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19 березня 2024, 16:10

Фонд гарантування виграв справу про стягнення 1,5 млрд грн з колишнього топменеджменту Платинум Банку

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб Платинум Банку 1,48 млрд грн, серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, пише ЕП.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду ухвалив остаточне рішення у справі про стягнення з пов’язаних осіб Платинум Банку 1,48 млрд грн, серед відповідачів — перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова, пише ЕП. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРішення судуВідповідне рішення суд ухвалив 18 березня, воно є остаточним та не підлягає оскарженню.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення суду

Відповідне рішення суд ухвалив 18 березня, воно є остаточним та не підлягає оскарженню. Таким чином суд залишив в силі постанову Північного апеляційного господарського суду про стягнення збитків на суму 1,5 млрд грн.

Кошти, що будуть стягнені, спрямують на розрахунки з кредиторами банку.

Зазначається, що відповідальність 10 співвідповідачів, щодо яких ухвалено рішення у справі, є солідарною.

Колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила Forbes Ukraine, що рішення суду ще не бачила.

«Щодо подальших планів, поки не готова (говорити). Треба прочитати і проаналізувати рішення. Але, у будь-якому випадку, рішення вже є. І його треба виконувати», — заявила вона.

Нагадаємо

Тимчасову адміністрацію у Платинум Банку було запроваджено з 11 січня 2017 року виконавчою дирекцією фонду на підставі рішення правління Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

24 лютого 2017 року було розпочато ліквідацію банку.

У 2020 році Фонд гарантування вкладів фізосіб подав позов в Госпсуд Києва до колишніх членів правління та наглядової ради Платинум Банку про солідарне стягнення 1,48 млрд грн. Серед відповідачів у цьому позові були Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, нинішній перший заступник голови НБУ), Костянтин Смольський (ексголова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (ексголова наглядової ради) та інші, пише ЕП.

У червні 2023-го Північний апеляційний господарський суд визнав правомірними вимоги Фонду гарантування вкладів про стягнення збитків, завданих Платинум Банку, на 1,48 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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sacha2222
sacha2222
19 березня 2024, 16:28
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І як вона після рішення суду може працювати в державній структурі за відсутності доброчесності?
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