Майже третина опитаних українців негативно ставляться до кримінальних справ проти бізнесу

Більшість опитаних українців (56%) вважають, що розслідування проти бізнесу, які відкривають правоохоронці, є справедливими, але майже третина (30%) вважають, що це просто тиск на підприємців. Це показало опитування, яке провело КМІС, передає Інтерфакс-Україна.

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У регіональному вимірі більша частина (від 54% до 59%) вважають розслідування діяльності компаній і бізнесменів спробами боротися з порушеннями. Респондентів із протилежною думкою також приблизно однакова кількість (від 29% до 31%) у всіх макрорегіонах.

В КМІС підкреслили, що розподіл думок і поглядів фактично лежить на континуумі від «правоохоронні органи або влада чинять необґрунтований тиск на бізнес» до «бізнес отримує справедливе покарання за порушення законів у своїй діяльності».

Опитування проводилось серед пересічних громадян. Соціологи наголосили, що результати були б зовсім іншими, якби його провели серед бізнес-спільноти або ж серед представників правоохоронних органів чи державних інституцій.