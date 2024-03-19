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19 березня 2024, 14:13

Майже третина опитаних українців негативно ставляться до кримінальних справ проти бізнесу

Більшість опитаних українців (56%) вважають, що розслідування проти бізнесу, які відкривають правоохоронці, є справедливими, але майже третина (30%) вважають, що це просто тиск на підприємців. Це показало опитування, яке провело КМІС, передає Інтерфакс-Україна.

Більшість опитаних українців (56%) вважають, що розслідування проти бізнесу, які відкривають правоохоронці, є справедливими, але майже третина (30%) вважають, що це просто тиск на підприємців.

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У регіональному вимірі більша частина (від 54% до 59%) вважають розслідування діяльності компаній і бізнесменів спробами боротися з порушеннями. Респондентів із протилежною думкою також приблизно однакова кількість (від 29% до 31%) у всіх макрорегіонах.

В КМІС підкреслили, що розподіл думок і поглядів фактично лежить на континуумі від «правоохоронні органи або влада чинять необґрунтований тиск на бізнес» до «бізнес отримує справедливе покарання за порушення законів у своїй діяльності».

Опитування проводилось серед пересічних громадян. Соціологи наголосили, що результати були б зовсім іншими, якби його провели серед бізнес-спільноти або ж серед представників правоохоронних органів чи державних інституцій.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
19 березня 2024, 14:24
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Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…
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0
bonv
bonv
19 березня 2024, 14:30
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В Україні, попри війну, немає галузі економіки, яка б повністю зникла.
Заступник міністра економіки Тарас Качка наголосив, в Україні, попри війну та щоденні атаки окупантів, працює все, немає галузі економіки, яка б повністю зникла.
«Найбільш постраждалою галуззю номінально можна вважати металургію, тому що Маріуполь — був серцем української металургії, „Азовсталь“ і „Завод Ілліча“ — два величезні заводи з портом, який експортував продукцію на весь світ, від Єгипту до Уругваю. Це користувалося попитом, розвивалося. Зараз знищено», — каже замміністра. Тарас Качка також додав, що 2022 року падіння у галузі металургії було фактично на три чверті - 73%. Але попри все, постраждала металургія працює. «У нас є навіть збільшення виробництва, збільшення експорту. Очевидно, це вже не можна порівняти з 2021 роком, але вже 2022 до 2023 року є зростання експорту на рівні десь 10%», — резюмував він.
Є чим похвалитися… Гірше ж точно не буде? (c)
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
19 березня 2024, 15:40
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Ни лёгкое ето дело криминальное вести, особенно если надо стряпать на коленях…
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