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19 березня 2024, 12:54

ЄС запровадить мита на зерно з росії та білорусі — Financial Times

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з росії та білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на людей, знайомих з планами ЄС, пише «Європейська правда».

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з росії та білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени ЄС.
Фото: freepik.com

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Це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

Очікується, що найближчими днями Європейська комісія введе мито в розмірі 95 євро за тонну зернових з росії та білорусі. За словами джерел, це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.

Крім того, тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти, отримані з них.

У 2023 році імпорт з росії зернових, олійних культур та їхніх похідних сягнув рекордних 4 млн тонн, що становить 1% від загального споживання в ЄС.

Євросоюз виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік і є нетто-експортером перших, тому не має потреби в російському та білоруському імпорті.

Представник ЄС зазначив, що ціни на зернові перебувають на чотирирічному мінімумі, в той час як росія є «дуже конкурентоспроможною на зернових ринках і чинить значний тиск».

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. росія може вжити заходи у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, і багато європейських компаній у цьому секторі пішли з країни за останні роки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
19 березня 2024, 13:29
#
Нарешті, довго ж їх довелось чекати. А то українське зерно, українське зерно. Хоча самі 4 млн тонн російської агропродукції імпортують. При тому, що наша агропродукція взагалі більшою частиною йде просто транзитом в порти і на ринок ЄС не потрапляє.
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