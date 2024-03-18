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18 березня 2024, 9:59

Вживані авто з США: що обирали українці в лютому

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто, повідомляє «Укравтопром».

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис.
Фото:depositphotos

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Попит на авто

У порівнянні з лютим 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 77%. Найбільша частка з цієї кількості (48%) — машини з бензиновими двигунами.

Майже третина — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто

  • Tesla Model 3 — 373 од.;
  • Tesla Model Y — 256 од.;
  • Jeep Cherokee — 212 од.;
  • VW Passat — 208 од.;
  • Ford Escape — 201 од.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 6,3 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Pablito
Pablito
18 березня 2024, 10:26
#
Може, це криза середнього віку, але останнім часом хочеться купити старенький величезний Шевроле Аваланче:)
+
0
bonv
bonv
18 березня 2024, 10:28
#
Tesla Model Y стартує з місця, не для сердечників:)
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