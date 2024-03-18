Вживані авто з США: що обирали українці в лютому

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто, повідомляє «Укравтопром».

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Попит на авто

У порівнянні з лютим 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 77%. Найбільша частка з цієї кількості (48%) — машини з бензиновими двигунами.

Майже третина — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто

Tesla Model 3 — 373 од.;

Tesla Model Y — 256 од.;

Jeep Cherokee — 212 од.;

VW Passat — 208 од.;

Ford Escape — 201 од.