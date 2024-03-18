Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 19% від всіх вперше зареєстрованих у лютому вживаних авто, повідомляє «Укравтопром».
18 березня 2024, 9:59
Вживані авто з США: що обирали українці в лютому
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Попит на авто
У порівнянні з лютим 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 77%. Найбільша частка з цієї кількості (48%) — машини з бензиновими двигунами.
Майже третина — електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.
Топ-5 вживаних авто
- Tesla Model 3 — 373 од.;
- Tesla Model Y — 256 од.;
- Jeep Cherokee — 212 од.;
- VW Passat — 208 од.;
- Ford Escape — 201 од.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 6,3 року.
Джерело: Мінфін
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