З початку року за державною програмою іпотек «єОселя» українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
19 березня 2024, 10:10
З початку року банки видали іпотек «єОселя» на 3 мільярди
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Кредити на житло
Загалом від початку дії програми іпотеки вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.
За даними Мінекономіки, з початку року майже 1 000 з оформлених іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити — педагоги та науковці, 140 — медики.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;
- кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171) та у забудовника (37). Ще 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.
Лідерами за кількістю виданих кредитів стали:
- Київська область — 55;
- Київ — 41;
- Одеська область — 16;
- Львівська область — 13;
- Рівненська область — 10.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Але ще більше вони не люблять тих, хто кредитів взагалі не бере…
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