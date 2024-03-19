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19 березня 2024, 10:10

З початку року банки видали іпотек «єОселя» на 3 мільярди

З початку року за державною програмою іпотек «єОселя» українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

З початку року за державною програмою іпотек «єОселя» українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень.
Фото:depositphotos

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Кредити на житло

Загалом від початку дії програми іпотеки вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.

За даними Мінекономіки, з початку року майже 1 000 з оформлених іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити — педагоги та науковці, 140 — медики.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

  • кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;
  • кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171) та у забудовника (37). Ще 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Лідерами за кількістю виданих кредитів стали:

  • Київська область — 55;
  • Київ — 41;
  • Одеська область — 16;
  • Львівська область — 13;
  • Рівненська область — 10.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
19 березня 2024, 10:52
#
Банки дуже не люблять боржників, які несвоєчасно сплачують кредити.
Але ще більше вони не люблять тих, хто кредитів взагалі не бере…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/126467/
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