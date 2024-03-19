З початку року банки видали іпотек «єОселя» на 3 мільярди

З початку року за державною програмою іпотек «єОселя» українці взяли кредити на придбання понад 1800 квартир та 21 приватного будинку на 3 мільярди гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

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Кредити на житло

Загалом від початку дії програми іпотеки вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.

За даними Мінекономіки, з початку року майже 1 000 з оформлених іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити — педагоги та науковці, 140 — медики.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;

кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171) та у забудовника (37). Ще 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Лідерами за кількістю виданих кредитів стали: