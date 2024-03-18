Підсанкційна платіжна система LEO виграла суд у Нацбанку про сплату штрафу у 73,5 мільйони

ТОВ «ФК Лео» виграла суд у Національного банку у справі про сплату штрафу на суму понад 73,5 млн гривень. Втім, регулятор збирається оскаржити рішення. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Фінкомпанію, яка спеціалізувалась на розрахунках за онлайн-ігри та ігрові продукти, позбавили у березні 2023 року ліцензії після того, як вона була занесена у санкційні списки РНБО.

Як раніше писав «Мінфін», платіжна система LEO тісно пов'язана з ліквідованим за обслуговування «тіньових» азартних ігор IBOX банком. Лео разом з IBOX брала участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

Нацбанк наклав на LEO штраф, який компанія так й не сплатила, оскільки тривають суди.