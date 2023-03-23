НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO

Нацбанк 20 березня вирішив скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив її з реєстру платіжної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Що це означає

Це означає, що вона має припинити надання послуг та завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами

Пояснення НБУ

Рішення ухвалене у зв’язку із застосуванням санкцій Ради національної безпеки й оборони до ТОВ «ФК Лео», що є оператором цієї платіжної системи.

Платіжна система LEO була зареєстрована Національним банком у січні 2017 року як внутрішньодержавна, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи.

Через скасування реєстрації міжнародної платіжної системи LEO Національний банк також скасовує реєстрацію 21 її учасника (список).

Нагадаємо

Засновницею «Фінансова Компанія Лео» є Альона Шевцова, яка також мала часту у вже ліквідованому IBOX банку. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

«Мінфін» писав, що правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.