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23 березня 2023, 8:11 Читать на русском

НБУ скасував реєстрацію платіжної системи LEO

Нацбанк 20 березня вирішив скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив її з реєстру платіжної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Нацбанк 20 березня вирішив скасувати реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив її з реєстру платіжної інфраструктури.
Фото: news.dtkt.ua

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Що це означає

Це означає, що вона має припинити надання послуг та завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами

Пояснення НБУ

Рішення ухвалене у зв’язку із застосуванням санкцій Ради національної безпеки й оборони до ТОВ «ФК Лео», що є оператором цієї платіжної системи.

Платіжна система LEO була зареєстрована Національним банком у січні 2017 року як внутрішньодержавна, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи.

Через скасування реєстрації міжнародної платіжної системи LEO Національний банк також скасовує реєстрацію 21 її учасника (список).

Нагадаємо

Засновницею «Фінансова Компанія Лео» є Альона Шевцова, яка також мала часту у вже ліквідованому IBOX банку. Лео разом з IBOX брав участь у схемах, які дозволяли гральному бізнесу ухилятися від сплати податків.

«Мінфін» писав, що правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в Айбокс Банку та його ліквідацію з 7 березня 2023 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Qwerty1999
Qwerty1999
23 березня 2023, 9:37
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Печалька…
А так всё хорошо начиналось…
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Barmaley33
Barmaley33
23 березня 2023, 10:42
#
Тю, а я підписаний на її блог тут на мінфіні… Цікаво, чи будуть якісь коментарі з приводу такого рішення НБУ?
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
23 березня 2023, 11:34
#
Правильнее спросить в блоге…
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