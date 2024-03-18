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18 березня 2024, 16:04

Власник магазинів Reserved та Sinsay запевнив, що не працює в рф і не планує повертатися

Власник магазинів Reserved, Sinsay, Cropp і Mohito не вів жодної операційної чи комерційної діяльності у росії з травня 2022 року, йдеться у заяві компанії на тлі звинувачень, що вихід ритейлера LPP з ринку рф лише фейк.

Власник магазинів Reserved, Sinsay, Cropp і Mohito не вів жодної операційної чи комерційної діяльності у росії з травня 2022 року, йдеться у заяві компанії на тлі звинувачень, що вихід ритейлера LPP з ринку рф лише фейк. ► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗаява ритейлераУ заяві польського ритейлера LPP сказано, що він не володіє російською компанією і не має з нею жодних стосунків.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява ритейлера

У заяві польського ритейлера LPP сказано, що він не володіє російською компанією і не має з нею жодних стосунків. Так, група не контролює прямо чи опосередковано російську компанію і не впливає на її діяльність.

Ритейлер нагадує, що завершив угоду з продажу російської компанії, яка як «абсолютно незалежна особа реалізує в росії товари від свого імені та своїм коштом».

Також LPP зазначає, що Казахстан не є транзитним ринком для компанії і вона не відправляла товари до росії через цю країну.

«Ані LPP, ані особи з правління компанії не планували та не планують повертатися до діяльності на російському ринку», — йдеться у заяві.

Читайте: Акції польського ритейлера LPP обвалилися на 35% після звинувачень у фіктивному виході з росії

Генеральний директор LPP Марек Пехоцький назвав претензії Hindenburg Research «хибними» і заявив, що вони є спробою зманіпулювати та «завдати шкоди не лише компанії та співробітникам, а й інвесторам та діловим партнерам, продиктовані лише бажанням отримати прибуток».

Відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного в 2022 році, російська компанія реалізує на території росії товари, у тому числі придбані в так званий перехідний період, сказано у повідомленні.

«Перехідний період розрахований максимум до кінця 2026 року і аж ніяк не означає, що LPP продовжить торгувати у росії», — заявила компанія.

Джерело: Мінфін
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