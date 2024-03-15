Акції польського ритейлера LPP обвалилися на 35% після звинувачень у фіктивному виході з росії

Акції одного з найбільших у Східній Європі ритейлерів LPP (магазини Cropp, Sinsay, Mohito, Reserved) впали на 35% після того, як в Hindenburg Research заявили , що вихід польської компанії з росії був обманом. Про це повідомляє Bloomberg.

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У звіті Hindenburg Research стверджується, що компанія LPP не повністю відмовилася від російського бізнесу після початку повномасштабного вторгнення рф війни в Україну і продавала там свої товари через третіх сторін.

Через падіння акцій в п’ятницю, 15 березня, компанія втратила майже $3 млрд.

LPP заявила, що стала жертвою «організованої дезінформаційної атаки» і не володіє та не керує бізнесом у росії.

До великої війни російський ринок за значенням для LPP поступався лише польському. В Hindenburg Research докладно аргументували, що російський бізнес взагалі не виходив з-під управління головної структури, тобто компанія вводила в оману і акціонерів, і кредиторів.

У грудні Hindenburg Research відправила агентів до магазинів FES у Москві та Санкт-Петербурзі, і вони зафіксували там одяг, ідентичний новим польським колекціям.