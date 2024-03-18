У росії створять платформу для зберігання конфіскованої криптовалюти

У росії створять державну цифрову платформу для збирання конфіскованої криптовалюти. Про це пишуть «Известия» та The Moscow Times.

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«Життя розвивається, з'являються нові технології та інструменти, які необхідно використати і силовим структурам. Якщо вони конфіскують криптовалюту, то вона має десь зберігатися. Але очевидно, що її не можна просто розмістити на складі», — пояснив голова комітету фінансового ринку Держдуми Анатолій Аксаков.

За його словами, вже у весняну сесію Держдума внесе до російського законодавства поняття криптовалюти та відрегулює пов'язані з нею питання. «До Держдуми буде внесено і прийнято законопроєкт, норми якого регламентує випуск, обіг криптовалют, у тому числі документом буде передбачено відповідальність за незаконні дії з ними», — зазначив депутат.

На цей час цифрові валюти вилучаються та зберігаються у неоптимальному та неврегульованому порядку, зазначає директор із взаємодії з державними органами найбільшого оператора майнінгових дата-центрів BitRiver Олег Огієнко.

За його словами, правоохоронні органи отримують доступ до адрес криптогаманців злочинців (відкриті та закриті ключі) на іноземних платформах або ж вилучають холодні гаманці злочинців у вигляді флеш-карток з наявними на них активами.