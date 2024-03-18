Apple обрала Gemini від Google для інтеграції ШІ в iPhone

Apple веде переговори з Google про можливість використання штучного інтелекту Gemini в iPhone. Про це пише CNBC.

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Сторони ведуть переговори про ліцензування Gemini для нових функцій iPhone, які з'являться цього року. Це може включати генерацію тексту, створення зображень та інші можливості, недоступні зараз на iOS.

Apple також вела переговори з OpenAI, розглядаючи можливість використання їхньої моделі.

Якщо угода з Google буде укладена, вона буде ґрунтуватися на їхньому партнерстві у сфері пошуку. Google вже багато років платить Apple мільярди доларів, щоб залишатися за замовчуванням у Safari.

Умови угоди та брендинг ще не визначені.

З одного боку, це може дати Gemini доступ до мільярдів користувачів iPhone. З іншого, це може свідчити про те, що Apple не так далеко просунулася у розробці власного ШІ, як очікувалося.

Це також може призвести до посилення антимонопольного тиску на обидві компанії.

Apple готує нові функції ШІ в iOS 18, але вони будуть працювати локально на пристроях, а не в хмарі. Тому партнерство з Google може допомогти їм отримати доступ до більш потужних можливостей.

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