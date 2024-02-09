Google перейменувала ШІ чат-бот Bard на Gemini й запустила платну підписку

Google презентувала оновлення свого чат-бота зі штучним інтелектом Bard, який тепер називається Gemini, як сімейство моделей ШІ від Google. Крім того, компанія повідомила про запуск підписку з доступом до ШІ-моделі Gemini Ultra за $20 на місяць, безплатний варіант працює на моделі Gemini Pro. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Для доступу до своєї найбільшої ШІ-моделі Gemini Ultra компанія додала новий рівень підписки Google One — AI Premium. Він, зокрема, дасть змогу використовувати ШІ в «Документах», «Таблицях», «Календарі» та інших офісних сервісах, а також дає додатково 2 ТБ пам’яті в сховищі.

Для Android випустили окремий застосунок Gemini. Його можна встановити як «розумного» помічника за замовчуванням, замінивши Google Assistant. Водночас користувачам iOS функції ШІ будуть доступні в стандартному застосунку Google.

Gemini для iOS і Android поки що доступний у США і тільки англійською мовою. З наступного тижня географія доступності буде поступово розширюватися. Як і список підтримуваних мов — на першому етапі заявлені японська та корейська.

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