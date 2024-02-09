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9 лютого 2024, 13:36

Google перейменувала ШІ чат-бот Bard на Gemini й запустила платну підписку

Google презентувала оновлення свого чат-бота зі штучним інтелектом Bard, який тепер називається Gemini, як сімейство моделей ШІ від Google. Крім того, компанія повідомила про запуск підписку з доступом до ШІ-моделі Gemini Ultra за $20 на місяць, безплатний варіант працює на моделі Gemini Pro. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Google презентувала оновлення свого чат-бота зі штучним інтелектом Bard, який тепер називається Gemini, як сімейство моделей ШІ від Google.
Фото: Google

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Для доступу до своєї найбільшої ШІ-моделі Gemini Ultra компанія додала новий рівень підписки Google One — AI Premium. Він, зокрема, дасть змогу використовувати ШІ в «Документах», «Таблицях», «Календарі» та інших офісних сервісах, а також дає додатково 2 ТБ пам’яті в сховищі.

Для Android випустили окремий застосунок Gemini. Його можна встановити як «розумного» помічника за замовчуванням, замінивши Google Assistant. Водночас користувачам iOS функції ШІ будуть доступні в стандартному застосунку Google.

Gemini для iOS і Android поки що доступний у США і тільки англійською мовою. З наступного тижня географія доступності буде поступово розширюватися. Як і список підтримуваних мов — на першому етапі заявлені японська та корейська.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Bookseller
Bookseller
9 лютого 2024, 14:33
#
Намного лучше, чем хваленый чат gpt. Пользуемся в основном бардом (Gemini) , если нужна помощь по школе. Недавно задал этим чатам такой вопрос: что такое куриные пупки :), gpt сказал, что это куриные наггетсы, а вот бард правильно ответил, что так называют куриные желудки…
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