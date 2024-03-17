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17 березня 2024, 12:08

За два місяці 2024 року доходи пенсійного фонду зросли на 5%

Доходи пенсійного фонду України (ПФУ) за січень-лютий склали 127,2 млрд грн. Це на 5% більше (+5,7 млрд грн), ніж за аналогічний період минулого року. Водночас план надходжень від ЄСВ, що є головною статтею доходів ПФУ, не виконано. Про це в телеграм-каналі написав голова Податкового комітету Данило Гетманцев.

Доходи пенсійного фонду України (ПФУ) за січень-лютий склали 127,2 млрд грн.

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  • У частині ЄСВ, що розподіляється на пенсійне страхування — на 9,9% (недобір 7,6 млрд грн).

  • У частині ЄСВ, що розподіляється на соціальне страхування у зв’язку із втратою працездатності — на 15,3% (недобір 0,9 млрд грн).

«Не буду розводити зраду, а скажу прямо як є: це пов’язано із меншими видатками бюджету на оплату праці у січні — лютому через необхідність економії в умовах недонадходження зовнішнього фінансування бюджету. Держава збирає ЄСВ і одночасно є найбільшим платником ЄСВ, в т. ч. із зарплат бюджетників і грошового забезпечення військових», — написав Гетманцев.

  • Трансферт з державного бюджету ПФУ у січні — лютому з тих же причин економії був меншим на 7,2% (-3 млрд грн), ніж рік тому.

За словами Гетманцева, у березні — квітні ситуація із бюджетними видатками на оплату працю і пенсійне забезпечення вирівняється, що підтримає доходи ПФУ.

«Тимчасове просідання в планових доходах ПФУ на початку року не вплинуло не індексацію пенсій на 8% з 1 березня цього року: оновлені пенсії для 10 млн українських пенсіонерів за березень будуть виплачені вчасно і в повному обсязі», — підсумував голова Податкового комітету.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
17 березня 2024, 13:55
#
А пенсіонерів?
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