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16 березня 2024, 12:59

Індія скуповує золото. Імпорт у лютому зріс до $6,2 млрд

Індія у лютому 2024 року імпортувала золота на $6,15 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.

Індія у лютому 2024 року імпортувала золота на $6,15 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниІндія скуповує золотоЦе у 2,3 рази більше, ніж у лютому минулого року, у 3,2 разу перевищує показник січня поточного та загалом приблизно вдвічі більше за традиційні середньомісячні рівні.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Індія скуповує золото

Це у 2,3 рази більше, ніж у лютому минулого року, у 3,2 разу перевищує показник січня поточного та загалом приблизно вдвічі більше за традиційні середньомісячні рівні.

При цьому, прогнозує президент India Bullion and Jewellers Association Прітхвірадж Котарі, у березні імпорт може виявитися незначним через рекордно високі ціни на золото.

Читайте: Золото оновило рекорд, але ніхто не знає, чому

«Споживачі не можуть перетравити поточний рівень цін. Якщо ціни залишаться такими ж високими, це вплине на попит у поточному весільному сезоні, — заявив він Reuters. — Банкам та афінажним підприємствам немає сенсу імпортувати».

Загалом у січні-лютому імпорт золота до Індії склав $8,06 млрд, що у 2,4 разу більше від результату відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо

За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,58 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, але майже не виробляє його сама.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 березня 2024, 13:08
#
Цигани…
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
16 березня 2024, 13:29
#
Индия — 463,1 метрической тонны
Любовь, Индии к золоту у всех на слуху. Культурные традиции предписывают вручение золотых подарков на важные даты, а одна из народных пословиц гласит: «Свадьба без золота — не свадьба». Кстати, запасы украшений индийских домохозяек по своему объему впечатляют: они составляют около 11% от всего золота в мире, а это запасы США, Швейцарии, Германии и МВФ вместе взятые.,…

Цига́ни (в офіційних документах та в пресі також вживається термін ро́мы — назва групи народів індоарійської етнічної групи, що проживає у багатьох країнах світу — в Європі, Близькому та Середньому Сході, Північній Африці та в країнах обох Америк (переважно в Латинській).

Циганей берешь за руки, и идёшь на Фрунзе 103… Киев …
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