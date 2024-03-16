Індія скуповує золото. Імпорт у лютому зріс до $6,2 млрд

Індія у лютому 2024 року імпортувала золота на $6,15 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.

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Індія скуповує золото

Це у 2,3 рази більше, ніж у лютому минулого року, у 3,2 разу перевищує показник січня поточного та загалом приблизно вдвічі більше за традиційні середньомісячні рівні.

При цьому, прогнозує президент India Bullion and Jewellers Association Прітхвірадж Котарі, у березні імпорт може виявитися незначним через рекордно високі ціни на золото.

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«Споживачі не можуть перетравити поточний рівень цін. Якщо ціни залишаться такими ж високими, це вплине на попит у поточному весільному сезоні, — заявив він Reuters. — Банкам та афінажним підприємствам немає сенсу імпортувати».

Загалом у січні-лютому імпорт золота до Індії склав $8,06 млрд, що у 2,4 разу більше від результату відповідного періоду минулого року.

Нагадаємо

За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,58 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, але майже не виробляє його сама.