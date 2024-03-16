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16 березня 2024, 9:59

Річний дохід TikTok у США сягнув рекордних $16 млрд

Дохід сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 млрд. Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела, знайомі з фінансовими показниками компанії.

Дохід сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 млрд.
Фото:depositphotos

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Дохід компанії

Валовий дохід китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюється у $120 млрд, що на 40% більше за показник попереднього року, повідомили співрозмовники видання.

Левову частку доходу компанія отримує у Китаї. За словами джерел, за 2023 рік чистий прибуток ByteDance досяг $28 млрд.

ByteDance, акції якої не торгуються на біржі, не розкриває фінансових показників. Компанії відмовилися від коментарів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
bonv
bonv
16 березня 2024, 10:27
#
Пора закривати:)
+
0
preyvanamor
preyvanamor
16 березня 2024, 10:38
#
Здуріти можна! тепер америкоси 146% відіжмуть ці помийку собі!
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