Дохід сервісу для створення та перегляду коротких відео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних $16 млрд. Про це пише Financial Times з посиланням на три джерела, знайомі з фінансовими показниками компанії.
16 березня 2024, 9:59
Річний дохід TikTok у США сягнув рекордних $16 млрд
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Дохід компанії
Валовий дохід китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok, оцінюється у $120 млрд, що на 40% більше за показник попереднього року, повідомили співрозмовники видання.
Левову частку доходу компанія отримує у Китаї. За словами джерел, за 2023 рік чистий прибуток ByteDance досяг $28 млрд.
ByteDance, акції якої не торгуються на біржі, не розкриває фінансових показників. Компанії відмовилися від коментарів.
Джерело: Мінфін
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