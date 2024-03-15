Кабінет міністрів планує схвалити законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів. Вищі ставки податку можуть запрацювати вже з липня цього року. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.
15 березня 2024, 16:33
Кабмін пропонує підвищити акцизи на тютюнові вироби
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«Передбачається невелике підвищення і перехід зі ставок у гривні до євро. Із 1 липня 2024», — зазначив Железняк.
Законопроєктом пропонується поступово підвищувати ставку акцизів для тютюну до мінімального нормативного значення, яке діє у ЄС.
Так, відповідно до директив Євросоюзу, загальний акцизний податок на тютюн має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни пачки цигарок та не менше 90 євро за 1000 сигарет. Наразі в Україні цей податок становить близько 60 євро за 1000 сигарет.
За розрахунками Міністерства фінансів, реалізація законопроєкту дозволить збільшити надходження до держбюджету:
- у 2025 році — на близько 621 млн грн,
- у 2026 році — на близько 5 млрд грн,
- у 2027 році — на близько 9,38 млрд грн,
- у 2028 році — на близько 13,85 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і нагрівають народ як лише можуть. На всіх рівнях.