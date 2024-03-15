Кабмін пропонує підвищити акцизи на тютюнові вироби

Кабінет міністрів планує схвалити законопроєкт, який передбачає підвищення акцизного податку для тютюнових виробів. Вищі ставки податку можуть запрацювати вже з липня цього року. Про це повідомив заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

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«Передбачається невелике підвищення і перехід зі ставок у гривні до євро. Із 1 липня 2024», — зазначив Железняк.

Законопроєктом пропонується поступово підвищувати ставку акцизів для тютюну до мінімального нормативного значення, яке діє у ЄС.

Так, відповідно до директив Євросоюзу, загальний акцизний податок на тютюн має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни пачки цигарок та не менше 90 євро за 1000 сигарет. Наразі в Україні цей податок становить близько 60 євро за 1000 сигарет.

За розрахунками Міністерства фінансів, реалізація законопроєкту дозволить збільшити надходження до держбюджету: