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15 березня 2024, 16:01

Які авто українці купували взимку 2024 року — дослідження

Український маркетплейс AUTO.RIA представив звіт власного аналітичного центру за зимовий сезон 2024 року. У дослідженні розглянуто динаміку ринку вживаних та нових автомобілів протягом трьох місяців. Також визначено, які марки авто вибирали українці по областях.

Український маркетплейс AUTO.
Фото: freepik.com

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Вживані авто

За даними AUTO.RIA найбільше шукали вживані авто у Києві - 15%. Серед областей за пошуком лідирує Львівська область із показником 11%.

Аналіз попиту на вживані авто по областях показав, що на заході та центрі України покупці вибирають Volkswagen Passat. На сході віддають перевагу Skoda Octavia, адже ця марка авто у лідерах за продажем. Також у Закарпатській області взимку українці вибирали Skoda Octavia.

Дослідження показують, що українці переважно шукали вживані авто у сегменті до $4 000, пошукова частка складала 18%, автомобілями вартістю від $4 000 до $6 000 цікавились 17% користувачів.

Дані ілюструють дуже динамічний графік попиту на електрокари, що свідчить про зміни на ринку цих авто.

Лідерами за продажем узимку 2024 року стали Volkswagen Passat, за ним Skoda Octavia та Volkswagen Golf. Найактивніше взимку шукали автомобілі таких країн-виробників: Німеччина — 37%, Японія — 18% та США — 10%.

Нові авто

Дані аналітичного звіту AUTO.RIA показують, що взимку пропозиція нових авто зростала. Найбільше запитів на нові авто було у ціновому діапазоні $20 000 — $25 000 — 33%.

Вивчення вибору українців нових авто в областях показав, що Volkswagen лідирує у Вінницькій, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Протягом зими у Київській області українці вибирали Toyota. У Львівській області популярною була марка авто BMW. У Дніпропетровській області серед нових марок авто вибирали Mercedes-Benz.

Згідно з дослідженням, попит на нові електрокари стрімко зростав протягом зимового сезону.

Найчастіше шукають автомобілі марки Renault Duster. ТОП-3 моделей за пошуковими запитами за зиму виглядає так: Renault Duster, Toyota RAV 4 та Volkswagen Touareg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
15 березня 2024, 16:15
#
До $4 000? Жесть.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
15 березня 2024, 16:21
#
Данные иллюстрируют очень динамичный график спроса на электрокары, свидетельствующий об изменениях на рынке этих авто.

Очень заметно, как спрос на китайские юани
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