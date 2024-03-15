Складність майнінгу біткоїна встановила новий рекорд, Крейга Райта не визнали творцем BTC: що нового на ринку

Складність майнінгу біткоїна встановила новий рекорд

У результаті чергового перерахунку складність майнінгу першої криптовалюти збільшилася на 5,79%. Показник оновив історичний максимум на рівні 83,95 T.

Середній хешрейт за період з попередньої зміни значення склав 600,72 EH/s. Діапазон між блоками — 9 хвилин 27 секунд.

За даними Hashrate Index, хешпрайс (дохід майнерів у перахунку на витрачену обчислювальну потужність) становить $0,11316 за TH.

Читайте також: Біткоїн різко обвалився після історичного рекорду

Названі країни з найбільшим інтересом до цифрових активів на базі ШІ

Команда аналітичної платформи CoinGecko представила звіт щодо глобального інтересу у сфері цифрових активів на базі штучного інтелекту. Експерти вивчили розподіл пошукових запитів на цю тему серед населення різних країн.

Згідно з аналізом, лідером за інтересом до ШІ-криптоактивів є США з часткою в 18,9%. На другому місці розташувалася Велика Британія з показником у 9,1%. Третє місце закріпила за собою Туреччина, досягнувши позначки в 6,5%.

Аналітики зазначають, що в більшості країн-лідерів за рівнем інтересу до цифрових активів на базі ШІ високу популярність також мають мемкоїни. Жителі США, Великої Британії, Індії, Канади та Філіппін проявляють у цьому відношенні особливу активність.

Що стосується найбільш популярних монет на базі ШІ, то в трійці лідерів закріпилися Bittensor (TAO), Render (RNDR) і Fetch.ai (FET). Експерти зазначають, що ці цифрові активи мають значну ринкову капіталізацію і демонструють прогрес у плані цінової динаміки.

Серед інших популярних монет на основі ШІ, представники CoinGecko вказали Akash Network (AKT), PAAL AI (PAAL), SingularityNET (AGIX) і Ocean Protocol (OCEAN).

Водночас аналітики відзначають схильність користувачів виявляти інтерес до цифрових активів, у назві яких розробники використовують приставку AI. На їхню думку, деякі розробники використовують цю тенденцію для просування своїх проєктів.

Однак у CoinGecko підкреслюють, що застосування згаданої приставки не є гарантією популярності цифрового активу.

Аналіз враховує вебтрафік за країнами на основі 25 найпопулярніших монет на базі штучного інтелекту в період з 1 січня по 10 березня 2024 року. Цифрові активи з використанням ботів не увійшли до звіту.

Суд відмовився визнати Крейга Райта творцем біткоїна

Британський суддя Джеймс Меллор постановив, що Крейг Райт не є Сатоші Накамото або автором white paper біткоїна. Про це повідомляє CoinDesk.

Процес Crypto Open Patent Alliance (COPA) проти Райта почався 2021 року. Тоді організація подала позов до бізнесмена, щоб перешкодити йому судитися з розробниками та іншими членами криптоспільноти, а також вимагати права інтелектуальної власності на технологію біткоїна.

«По-перше, доктор Райт не є автором white paper біткоїна. По-друге, Райт не є людиною, яка діяла під псевдонімом Сатоші Накамото в період з 2008 по 2011 роки. По-третє, він не є людиною, яка створила систему біткоїн. І, по-четверте, Райт не є автором початкових версій програмного забезпечення першої криптовалюти», — заявив суддя.

Крім того, Меллор призупинив дві інші справи за участю «псевдосатоші», включно з процесами проти Coinbase і Block Джека Дорсі.

«Це рішення — перемога для розробників, для всієї спільноти відкритого вихідного коду і для правди. Упродовж понад восьми років доктор Райт і його фінансові покровителі брехали про те, що він Сатоші Накамото, і використовували цю брехню, щоб залякувати розробників біткоїн-спільноти», — зазначили представники COPA.

Суддя також планує підписати обмежувальну постанову, яка забороняє Райт коли-небудь називати себе Сатоші Накамото. Адвокати виступили проти цього рішення, тому остаточний наказ ще не ухвалено.

Андорра отримала від МВФ рекомендації щодо регулювання криптовалют

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав консультаційну допомогу Андоррі щодо реєстрації та проведення транзакцій з біткоїном.

Згідно з документом, у вересні 2023 року відомство провело місію технічної допомоги в Князівстві Андорра з метою поліпшення платіжного балансу країни. Країні потрібна була допомога з 56 тем, однією з яких була нездатність реєструвати транзакції з криптовалютою.

«Представники МВФ дали рекомендації щодо обліку таких криптоактивів. Було надано інформацію про те, як зміниться ця процедура в наступному поколінні міжнародних стандартів», — ідеться в документі.

Фінансове управління Андорри (AFA) повідомило МВФ, що місцевим банкам потрібен попередній дозвіл на реєстрацію транзакцій з біткоїнами та іншими цифровими активами. Відомство додало, що жоден банк не надіслав запит на отримання такого дозволу.

У результаті, МВФ запропонував AFA контролювати транзакції з криптовалютами до вересня 2024 року. Рекомендація організації з моніторингу цифрових активів отримала середній пріоритет. Згідно з документом, Андорра зможе використовувати цю інформацію для складання своєї макроекономічної статистики.

У відомстві заявили, що розробка регіонального підходу до цифрових грошей допоможе пом’якшити такі проблеми, як обмеження масштабованості та економічна волатильність. Однак МВФ застеріг від використання незабезпечених криптоактивів як національної валюти.