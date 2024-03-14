Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів вартістю $15 мільйонів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу, 13 березня, оголосив про початок будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових мікросхем, вартість яких становить приблизно 1,25 трлн рупій ($15 млн). Про це повідомляє Hindustan Times.

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Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.

Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Індія повідомила про напрочуд стійке економічне зростання. Валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 8,4% за останні три місяці 2023 року проти року раніше. У період із червня до вересня економіка зросла на 7,6%.