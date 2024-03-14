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14 березня 2024, 16:15

Індія почала будівництво трьох заводів із виробництва чипів вартістю $15 мільйонів

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу, 13 березня, оголосив про початок будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових мікросхем, вартість яких становить приблизно 1,25 трлн рупій ($15 млн). Про це повідомляє Hindustan Times.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді в середу, 13 березня, оголосив про початок будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових мікросхем, вартість яких становить приблизно 1,25 трлн рупій ($15 млн).
Фото: pixabay.com

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Передбачається, що Tata Electronics Private Limited збудує фабрику з виробництва мікросхем у західному штаті Гуджарат, яка стане першим у країні підприємством, де вироблятимуть напівпровідники.

Інша компанія з цієї ж промислової групи побудує завод зі складання та випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

Ще один завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Індія повідомила про напрочуд стійке економічне зростання. Валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 8,4% за останні три місяці 2023 року проти року раніше. У період із червня до вересня економіка зросла на 7,6%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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Anatoll France
Anatoll France
14 березня 2024, 17:20
#
Я щось не розумію — завод з виробництва мікросхем коштує всьго 5 міл. баксів? Це без станків, тіки бетонні стіни?
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82845392
82845392
14 березня 2024, 18:43
#
От техпроцесса зависит, но вообще как-то очень дешево, даже для Индии.
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0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
14 березня 2024, 19:37
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Да какой там процесс и от кого зависит, просто похибка в статье. Одна рупия это примерно один цент доллара США. Поэтому не $ 15 млн, а $ 15 млрд должно быть в заголовке.
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