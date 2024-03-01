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1 березня 2024, 19:23

Індія напередодні виборів заявила про різкий економічний ріст: експерти критикують цифри

Індія повідомила про напрочуд стійке економічне зростання. Валовий внутрішній продукт (ВВП) зріс на 8,4% за останні три місяці 2023 року проти року раніше. У період із червня до вересня економіка зросла на 7,6%. Про це свідчать дані статистичного управління Індії, пише Liga.net.

Індія повідомила про напрочуд стійке економічне зростання.

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За даними Тамаші Де Сільва з Capital Economics, «ці темпи зростання були найвищими серед найбільших економік минулого кварталу».

Зростання ВВП Індії виявилося набагато сильнішим, ніж очікували аналітики. Воно ґрунтується на спотворенні даних, яке, вважають експерти, маскує уповільнення економіки.

Економісти заявили, що основною причиною зростання стало несподіване скорочення державних субсидій, що призвело до штучного збільшення категорії чистих непрямих податків, які використовуються для розрахунку ВВП, пише Вloomberg.

Більш репрезентативний показник економічної активності, що виключає ці разові статті, зріс на 6,5%, зростання відповідало очікуванням і показало уповільнення проти попереднього кварталу.

«Не все, що блищить, — це зростання. Базове зростання слабше, ніж передбачає заголовок», — прокоментував заяву індійського уряду японський фінансовий холдинг Nomura.

За його даними, споживання в країні продовжує відставати, а сільськогосподарський сектор, який становить 16% ВВП Індії та є основним джерелом зайнятості, показує низькі результати.

Несподівані дані з'явилися лише за кілька тижнів до того, як в Індії відбудуться вибори, а прем'єр-міністр Нарендра Моді прагне продовжити своє десятиліття у владі, зазначає агентство.

Уряд також підвищив прогноз зростання на поточний фінансовий рік до березня з 7,3% до 7,6%. Це дозволить Індії стати великою економікою в світі, що найбільше зростає, особливо з урахуванням того, що відновлення Китаю після пандемії сповільнилося.

Аналітики Jefferies очікують, що до 2027 року країна стане третьою за величиною економікою світу проти п'ятої зараз, повідомляє CNN.

Індія широко розглядається як альтернатива Китаю для країн і компаній, які прагнуть диверсифікувати свої ланцюги постачання, особливо на тлі відносин між Вашингтоном і Пекіном, що погіршуються.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
1 березня 2024, 19:55
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Так, а чого б їм не рости? база — все ще досить низька, кількість населення — найбільша в світі, по сусідству — 2-а найбільша економіка світу…
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