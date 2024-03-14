«єВідновлення»: українцям виплатили 4 мільярди на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок

Понад 43 тисячі українців отримали 4 млрд грн в рамках державної допомоги на ремонти — «єВідновлення». Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Усього звернулись трохи більше 78,5 тисячі людей. Найбільше заяв — з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Державну компенсацію за повністю знищене житло — житлові сертифікати — отримали вже 4250 українців, а 1260 з них — вже придбали нове житло.

Середня сума одного житлового сертифікату — 1,8 млн. За цим типом державної допомоги найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївської, Чернігівської та Донецької областей.

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Що відомо про програму «єВідновлення»

Перший етап програми «єВідновлення» стартував 10 травня. Спершу йшлося лише про надання громадянам до 200 тис. грн на відновлення помешкань, які отримали незначні пошкодження. Гроші можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників.

У липні Кабінет міністрів врегулював відносини, повʼязані з виплатою компенсацій людям, які самостійно відремонтували пошкоджене війною житло. А з 1 серпня стало доступне оформлення компенсацій і за знищені помешкання. Власники таких обʼєктів зможуть витратити кошти на придбання чи побудову нового житла.

Українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», тепер можуть подати звіт через портал «Дія». Раніше послуга була доступна лише в застосунку.