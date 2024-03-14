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14 березня 2024, 14:20

ЄБРР надає Приватбанку ліміт торговельного фінансування $25 мільйонів

Європейський банк реконструкції та розвитку надає ліміт торговельного фінансування $25 млн Приватбанку для забезпечення безперебійної торгівлі з Україною. Про це повідомляє пресслужба банку.

Європейський банк реконструкції та розвитку надає ліміт торговельного фінансування $25 млн Приватбанку для забезпечення безперебійної торгівлі з Україною.
Фото: gsminfo.com.ua

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«Продовольча безпека і торгівля є пріоритетними секторами в Україні для ЄБРР, який з 2022 року інвестував 4 млрд євро в українську економіку… Угода сприятиме подальшому розвитку напряму торговельного фінансування у Приватбанку» — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначають, що відкриття ліміту торговельного фінансування для Приватбанку є ще одним свідченням важливої ролі ЄБРР у забезпеченні безперебійної торгівлі з Україною. Підтримка торговельних операцій є необхідною не лише для руху критично важливих товарів, а й для надходження коштів в українську економіку.

Читайте також: ЄБРР за п’ять років може інвестувати в Україну до 15 мільярдів євро

З початком росією повномасштабної війни в Україні у 2022 році доступ до фінансування для українських імпортерів та експортерів суттєво ускладнився, оскільки міжнародні банки не готові брати на себе прямі ризики, пов’язані з фінансуванням українських торговельних операцій.

За цей час у рамках Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) ЄБРР, яка є однією з ключових складових роботи ЄБРР у сфері відновлення глобальних і регіональних ланцюжків постачання продовольства та енергії, було підтримано 355 торговельних транзакцій з найважливішими для української економіки товарами на загальну суму 972 млн євро.

Джерело: Мінфін
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