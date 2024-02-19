ЄБРР за п’ять років може інвестувати в Україну до 15 мільярдів євро

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в економіку України 3,8 млрд євро . У найближчі п’ять років ЄБРР може інвестувати в Україну від 7,5 млрд до 15 млрд євро . Про це наголосила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає Укрінформ.

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Що відомо

Як зазначила Рено-Бассо, останнім часом економіка України стабілізувалася, і навіть спостерігається її суттєве зростання. Рено-Бассо назвала «неймовірним і дивовижним» факт, що в умовах війни й економічної нестабільності економіка України за результатами 2023 року зросла на 5%.

За її словами, значною мірою це стало можливим завдяки фінансовій підтримці України ззовні, стимулюванні бізнесу до подальшого інвестування в економіку країни.

Президентка ЄБРР зауважила, що зараз, очевидно, складно залучати нових закордонних інвесторів до ведення бізнесу в Україні. Проте можна стимулювати бізнес-активність українських компаній, а також іноземних компаній, які вже присутні на українському ринку.

«За останні два роки ми змогли інвестувати в Україну 3,8 млрд євро», — зазначила Рено-Бассо.

Вона додала, що це більше, ніж було до цього, коли в середньому інвестувався 1 млрд євро на рік.

Президентка ЄБРР також звернула увагу на стійкість банківської системи України, зауваживши, що через неї можна активно фінансувати малий і середній бізнес і надавати підтримку місцевим компаніям, які потребують допомоги в отриманні оборотного капіталу чи інвестицій.

Рено-Бассо наголосила на потребі фінансування ключової інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, покращенні функціонування системи комунікацій, у тому числі залізничної — для збільшення пропускної здатності щодо українського експорту до країн ЄС.

На її переконання, зараз потрібно зосередитися на інвестиціях на короткострокову перспективу і робити це разом із реформами, зокрема щодо вдосконалення системи закупівель, боротьби з корупцією.

Президентка ЄБРР повідомила, що має для України «позитивний сигнал»: у 2024 році банк продовжуватиме інвестувати в економіку України.

«Наша оцінка полягає в тому, що в наступні роки п'ять років ми можемо інвестувати у реальну економіку від 7,5 млрд до 15 млрд євро», — сказала Рено-Бассо, зазначивши, що ЄБРР робитиме це у співпраці і координації з іншими партнерами в ЄС, донорами та міжнародними фінансовими організаціями.

Нагадаємо

За підсумками 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку профінансував проєкти в Україні на рекордну суму 2,1 млрд євро, у 2024 році обсяги фінансування планують зменшити до 1,5 мільярда євро.