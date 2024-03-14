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14 березня 2024, 13:59

Вантажівки у бік Польщі можуть проїхати лише через один пункт пропуску

Рух вантажних автотранспортних засобів у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець», водночас ще п’ять пунктів пропуску залишаються заблокованими. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Укрінформ.

Рух вантажних автотранспортних засобів у бік Польщі здійснюється лише на пункті пропуску «Краківець», водночас ще п’ять пунктів пропуску залишаються заблокованими.
Фото: slovoidilo.ua

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«Польські фермери продовжують блокувати п’ять напрямків — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» та «Шегині», — сказав він.

За словами Демченка, рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску «Краківець», який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня.

«Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося», — додав речник ДПСУ.

Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через «Шегині» минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Читайте також: Блокування кордону з Україною: польський бізнес втрачає сотні мільйонів доларів

Черги вантажівок

Наразі у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску знаходиться приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому пункті пропуску «Краківець» на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.

Водночас з боку України у напрямку Польщі рух вантажівок на п’ятьох напрямках повністю заблокований.

Разом з тим легкові автомобілі і автобуси, якими перетинають кордон звичайні громадяни, не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки.

Джерело: Мінфін
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