В росії ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі перевищила 60 000 рублів за тонну. Це максимум з кінця вересня 2023 року, коли ціни на бензин в росії почали знижуватися після введення тимчасового ембарго на експорт пального, пише РБК.
Атака дронами на НПЗ: Бензин у рф подорожчав до максимуму за пів року
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Деталі
Попри те, що з 1 березня 2024 року у рф знову введено заборону на експорт палива, однак бензин на біржі продовжує дорожчати, відзначає видання.
Ціна автомобільного пального зростає на фоні атаки безпілотників на низку великих НПЗ в росії.
Співрозмовник видання на паливному ринку вважає, що поки що зростання біржових цін викликано лише загрозами для балансу попиту та пропозиції через призупинку роботи НПЗ.
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За його словами, масштаб пошкоджень підприємств поки що невідомий. Якщо зʼясується, що пошкоджені первинні установки переробки нафти, то скоротиться випуск не тільки бензину різних марок, але і дизельного пального.
«Ситуація для ринку потенційно серйозна, тому покупці страхуються, купують товар», — пояснив співрозмовник.
Атака дронами
13 березня вночі СБУ атакувала дронами нафтопереробні заводи в Рязані, у Кстово (Нижньогородська область) та Кіришах (Ленінградська область).
Нижегородський нафтопереробний завод, розташований у Кстово Нижегородської області РФ, після атаки безпілотників зупинив найбільшу первинну установку з переробки нафти.
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