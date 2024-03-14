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14 березня 2024, 13:15

Атака дронами на НПЗ: Бензин у рф подорожчав до максимуму за пів року

В росії ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі перевищила 60 000 рублів за тонну. Це максимум з кінця вересня 2023 року, коли ціни на бензин в росії почали знижуватися після введення тимчасового ембарго на експорт пального, пише РБК.

В росії ціна бензину АІ-95 на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі перевищила 60 000 рублів за тонну.
Фото:depositphotos

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Деталі

Попри те, що з 1 березня 2024 року у рф знову введено заборону на експорт палива, однак бензин на біржі продовжує дорожчати, відзначає видання.

Ціна автомобільного пального зростає на фоні атаки безпілотників на низку великих НПЗ в росії.

Співрозмовник видання на паливному ринку вважає, що поки що зростання біржових цін викликано лише загрозами для балансу попиту та пропозиції через призупинку роботи НПЗ.

Читайте: Атаки на три НПЗ зупинили 12% нафтопереробних потужностей росії — Bloomberg

За його словами, масштаб пошкоджень підприємств поки що невідомий. Якщо зʼясується, що пошкоджені первинні установки переробки нафти, то скоротиться випуск не тільки бензину різних марок, але і дизельного пального.

«Ситуація для ринку потенційно серйозна, тому покупці страхуються, купують товар», — пояснив співрозмовник.

Атака дронами

13 березня вночі СБУ атакувала дронами нафтопереробні заводи в Рязані, у Кстово (Нижньогородська область) та Кіришах (Ленінградська область).

Нижегородський нафтопереробний завод, розташований у Кстово Нижегородської області РФ, після атаки безпілотників зупинив найбільшу первинну установку з переробки нафти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Tido oss
Tido oss
14 березня 2024, 14:46
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По данным территориального индекса европейской части России, в среду бензин АИ-95 подорожал на 1,88%,
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