Курс нативного токена блокчейну Solana 14 березня оновив максимум цього року, подорожчавши на біржі Binance до $168 у парі до стейблкоїна Tether USD (USDT). За тиждень зростання криптовалюти склало близько 21%, за даними CoinGecko.
Solana та BNB оновили дворічні максимуми
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Як змінилася вартість Solana
Ціна Solana зросла на 65% з початку року, проте токен все ще торгується нижче за історичний максимум у $250, досягнутий у листопаді 2021 року під час піка крипторинка. Капіталізація SOL перевищує $70 млрд, що робить токен п'ятим за величиною криптоактивом після біткоїну (BTC), Ethereum (ETH), стейблкоїна USDT і BNB.
Як змінилася вартість BNB
Четверта за капіталізацією криптовалюта BNB від біржі Binance подорожчала за тиждень на 44%. На 10:30 BNB коштує 618 доларів. Тільки за останню добу монета додала в ціні 11%, підбираючись до свого історичного максимуму $691, встановленого в травні 2021 року. Обсяги торгів токеном за добу зросли на 52%.
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Що кажуть аналітики
Інвестори перерозподіляють свої кошти на великі альткоїни, написали аналітики трейдингової компанії QCP Capital.
На їхню думку, зростання BNB багато в чому пов'язане зі збільшенням попиту на монету з боку учасників програми біржі Binance Launchpool — інвестори вносять монети BNB та отримують токени нових проєктів, щоб потім продати їх на ринку та знову купити BNB, зазначили у QCP Capital.
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