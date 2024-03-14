Прогноз зростання біткоїна до $100 000, Dogecoin зріс на тлі заяви Маска про платежі Tesla: що нового на ринку

Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $356 мільйонів

У період із 12 до 13 березня 2024 року обсяг ліквідацій за ф’ючерсними контрактами на крипторинку становив $356,16 млн. Про це свідчать дані CoinGlass. На показник вплинули зростання біткоїна та оновлення Dencun у мережі Ethereum.

Більша частина втрат припала на пари з біткоїном — $123,53 млн. На другому місці перебуває Ethereum — $73,95 млн.

Під ліквідацію потрапив 101 601 трейдер. Найбільше втрат припадає на лонг-позиції — $228,61 млн.

За криптобіржами антилідерами вкотре стали OKX і Binance. На них припадає $159,06 млн і $116,95 млн відповідно.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $73 430, Ethereum — $3 970.

Майк Новограц спрогнозував зростання біткоїна до $100 000

Котирування першої криптовалюти навряд чи впадуть нижче рівня $50 000, якщо не станеться «щось драматичне». Про це заявив голова інвестиційної компанії Galaxy Digital Майк Новограц в інтерв'ю CNBC.

Він пояснив зростання біткоїна безперервним припливом коштів у спотові біткоїн-ETF. Поки він не зупиниться, ралі першої криптовалюти продовжиться.

«Щойно показник стане негативним, ви побачите першу реальну корекцію. Ставки фінансування високі, і в такі періоди ви завжди повинні бути готові до корекції. Я не думаю, що ми повернемося нижче $50 000−55 000», — заявив Новограц.

За його словами, після схвалення біткоїн-ETF на ринку стався «зсув мислення». Бебі-бумери (народжені в період з 1946 по 1964 роки) отримали свій перший шанс на цифрове золото через зареєстрованих інвестиційних консультантів, зазначив він.

При цьому власники біткоїна не люблять продавати першу криптовалюту і часто оцінюють свій капітал з погляду кількості BTC, а не доларів США в гаманці, підкреслив Новограц.

На думку експерта, цифрове золото може досягти позначки $100 000. Він також засумнівався, що всі спотові біткоїн-ETF коли-небудь накопичать понад 20% емісії активу.

«Зараз вони завантажуються. У якийсь момент ситуація досягне балансу. Існує багато людей, які, як і раніше, хочуть самостійно зберігати свої BTC або тримати їх в іноземного кастодіана, якщо вони не довіряють країні, в якій перебувають», — пояснив Новограц.

Dogecoin зріс на тлі заяви Маска про платежі Tesla

Ілон Маск припустив, що в майбутньому компанія Tesla почне приймати Dogecoin як платіжний засіб за автомобілі. Американський мільярдер виступив із такою заявою під час нещодавнього відвідування заводу Giga Berlin.

«Коли ви зможете купити Tesla за Dogecoin? У якийсь момент, я думаю, нам слід це реалізувати. Отже, Dogecoin летить на місяць», — сказав Ілон Маск.

У січні 2022 року Маск додав на сайт Tesla опцію покупок за Dogecoin. Однак криптовалютою можна оплатити тільки деякі сувеніри та зарядні пристрої.

На тлі цієї заяви Dogecoin підскочив до рівня вище $0,19. На момент написання новини Dogecoin торгується поблизу $0,186. За добу актив зріс на 7,19%, за тиждень — на 22,43%.

При цьому курс мемкоїна все ще далекий від історичного максимуму. За даними CoinMarketCap, у травні 2021 року ціна Dogecoin досягла $0,73. Наразі криптовалюта посідає 9 місце за капіталізацією з показником $26,7 млрд.

Binance проведе делістинг декількох торгових пар зі стейблкоїном TUSD

Криптовалютна біржа Binance повідомила, що завтра, 15 березня, проведе делістинг декількох торгових пар зі стейблкоїном TUSD та монетою BNB, а саме:

ARPA/BNB,

COMP/TUSD,

EDU/BNB,

EDU/TUSD,

PENDLE/TUSD.

«Для захисту користувачів і підтримання високої якості торгового ринку Binance проводить періодичні перевірки всіх пар спотової торгівлі та може виключити зі списку окремі пари через безліч чинників, як-от низьку ліквідність і обсяг торгів», — йдеться в заяві.

У компанії зазначили, що делістинг не впливає на доступність активів на спотовому ринку. У повідомленні сказано, що користувачі, як і раніше, можуть торгувати токенами на інших парах, доступних на біржі.

Нагадаємо, у ніч із 15 на 16 січня 2024 року стейблкоїн TUSD втратив прив’язку до долара, актив досягав $0,97. На момент написання новини він торгується на відмітці в $1.