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14 березня 2024, 9:41

В Україні здорожчає «Зелена картка» для виїзду за кордон

З 15 березня вартість міжнародного автострахування «Зелена картка» в Україні значно здорожчає. Серед основних причин — зростання попиту на цей вид страхування, що сприяло збільшенню кількості договорів і, відповідно, страхових випадків за кордоном. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

З 15 березня вартість міжнародного автострахування «Зелена картка» в Україні значно здорожчає.
Фото:novynarnia.com

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Причина зростання

Це, своєю чергою, викликало зростання обсягів страхових виплат та середнього розміру компенсації, що зажадало від страховиків підвищити тарифи для забезпечення надійного захисту клієнтів у разі аварій за кордоном.

Нові тарифи

Страховка на 15 днів для легкового авто зросла на 11,78%, а вартість річної — збільшилася на 42,25%.

«За 2023 рік розмір середньої суми страхового відшкодування за договорами „Зелена картка“ зріс на 20% та досягнув 3085,61 євро. У 2022 році цей показник нараховував 2562,92 євро», — йдеться у повідомленні.

Одним з факторів, що сприяв зростанню середнього розміру страхової виплати, стала інфляція у країнах, де діє міжнародна система «Зелена картка», зокрема через здорожчання деталей та ремонтних робіт.

Також важливою причиною стало збільшення кількості звернень за страховими випадками від українських водіїв за кордоном та зміни у структурі страхового портфелю, де зросла частка легкових автомобілів, що частіше потрапляють у ДТП.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
14 березня 2024, 11:04
#
Попит спричиняє зростання… Гірше ж точно не буде? (с)
+
0
bonv
bonv
14 березня 2024, 11:08
#
Спочатку розказують, що гірше точно не буде, а тепер пояснюють чому стало гірше.
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