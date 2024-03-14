В Україні здорожчає «Зелена картка» для виїзду за кордон

З 15 березня вартість міжнародного автострахування «Зелена картка» в Україні значно здорожчає. Серед основних причин — зростання попиту на цей вид страхування, що сприяло збільшенню кількості договорів і, відповідно, страхових випадків за кордоном. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Причина зростання

Це, своєю чергою, викликало зростання обсягів страхових виплат та середнього розміру компенсації, що зажадало від страховиків підвищити тарифи для забезпечення надійного захисту клієнтів у разі аварій за кордоном.

Нові тарифи

Страховка на 15 днів для легкового авто зросла на 11,78%, а вартість річної — збільшилася на 42,25%.

«За 2023 рік розмір середньої суми страхового відшкодування за договорами „Зелена картка“ зріс на 20% та досягнув 3085,61 євро. У 2022 році цей показник нараховував 2562,92 євро», — йдеться у повідомленні.

Одним з факторів, що сприяв зростанню середнього розміру страхової виплати, стала інфляція у країнах, де діє міжнародна система «Зелена картка», зокрема через здорожчання деталей та ремонтних робіт.

Також важливою причиною стало збільшення кількості звернень за страховими випадками від українських водіїв за кордоном та зміни у структурі страхового портфелю, де зросла частка легкових автомобілів, що частіше потрапляють у ДТП.