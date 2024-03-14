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14 березня 2024, 9:16

Акції власника Zara подорожчали до рекордного рівня після річного звіту

Акції іспанської компанії з виробництва одягу Inditex, яка володіє брендом Zara, в середу зросли до історичного максимуму після того, як компанія прозвітувала про рекордне зростання виручки за підсумками 2023 року. Про це пише СNBC із посиланням на дані Лондонської фінансової біржі.

Акції іспанської компанії з виробництва одягу Inditex, яка володіє брендом Zara, в середу зросли до історичного максимуму після того, як компанія прозвітувала про рекордне зростання виручки за підсумками 2023 року.

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Продажі за рік зросли на 10,4% до 35,9 мільярдів євро — це рекордний показник. Продажі зросли в усіх географічних регіонах і серед усіх брендів Inditex, заявили в компанії.

Загалом на кінець року працювало 5 692 магазини, повідомили в Inditex.

У компанії планують подальше розширення у 2024 році, в тому числі за рахунок магазинів Zara в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

Читайте: Zara, Bershka та інші бренди іспанської компанії Inditex повертаються в Україну

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Компанія також планує відкрити нові розподільчі центри в 2024 і 2025 роках в рамках великого плану розширення логістики, що коштуватиме компанії 900 мільйонів євро інвестицій.

Чистий прибуток також досяг нового максимуму після того, як зріс на 30,3% з 2022 року до 5,4 мільярда євро.

«Результати діяльності Inditex у 2023 році були чудовими. Наші команди змогли скористатися можливостями для подальшого зростання. Ми інвестуємо, щоб стимулювати майбутнє зростання і продовжуємо пропонувати привабливу винагороду акціонерам», — заявив генеральний директор Inditex Оскар Гарсія Масейрас.

Іспанська компанія з виробництва одягу володіє низкою надзвичайно популярних брендів, включаючи Zara, а також Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, преміальну мережу Massimo Dutti та спортивну мережу Oysho.

Джерело: Мінфін
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