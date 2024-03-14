Акції власника Zara подорожчали до рекордного рівня після річного звіту

Акції іспанської компанії з виробництва одягу Inditex, яка володіє брендом Zara, в середу зросли до історичного максимуму після того, як компанія прозвітувала про рекордне зростання виручки за підсумками 2023 року. Про це пише СNBC із посиланням на дані Лондонської фінансової біржі.

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Продажі за рік зросли на 10,4% до 35,9 мільярдів євро — це рекордний показник. Продажі зросли в усіх географічних регіонах і серед усіх брендів Inditex, заявили в компанії.

Загалом на кінець року працювало 5 692 магазини, повідомили в Inditex.

У компанії планують подальше розширення у 2024 році, в тому числі за рахунок магазинів Zara в Лос-Анджелесі та Лас-Вегасі.

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