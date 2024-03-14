Фонд держмайна продав активів за день на понад 20 мільйонів

У вівторок, 12 березня, відбулося п’ять онлайн-аукціонів з малої приватизації. З оголошеної сумарної вартості активів — 10,8 млн грн, фінальна зросла до 20,58 млн грн без ПДВ. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

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За право власності на активи змагалися 43 учасники.

Серед об'єктів приватизації були: ЄМК ДП «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України», профілакторій, мийка та автомобілі.

«З огляду на результат аукціонів навіть малі об'єкти користуються попитом і їх ціна зростає в рази. До прикладу, збільшення вартість мийки у Сумах — у понад 57 разів. Зростання вартості об'єктів чітке підтвердження саморегуляції ринку нерухомості та розвінчування міфу про продаж державного майна за зниженими цінами під час війни», — заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Нагадаємо

Раніше Коваль заявляв, що три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств.