Три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств — Фонд держмайна

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною. Принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств. Про це заявив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль після зустрічі з представниками посольства Індії в Україні.

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«Індія працює над розширенням торговельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств», — написав він у Facebook.

Під час зустрічі Коваль також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна — Земельний банк та санкційне майно.