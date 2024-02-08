Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною. Принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств. Про це заявив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль після зустрічі з представниками посольства Індії в Україні.
8 лютого 2024, 19:14
Три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств — Фонд держмайна
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«Індія працює над розширенням торговельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств», — написав він у Facebook.
Під час зустрічі Коваль також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна — Земельний банк та санкційне майно.
Джерело: Мінфін
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