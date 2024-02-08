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8 лютого 2024, 19:14

Три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств — Фонд держмайна

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною. Принаймні три індійські компанії зацікавлені в купівлі українських підприємств. Про це заявив голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Коваль після зустрічі з представниками посольства Індії в Україні.

Індія працює над розширенням торговельного співробітництва з Україною.
Фото: facebook.com/koval8

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«Індія працює над розширенням торговельного співробітництва, тому багато їхніх компаній готові виходити на міжнародний ринок. Уже є щонайменше три індійські компанії, які зацікавлені в купівлі українських підприємств», — написав він у Facebook.

Під час зустрічі Коваль також розповів індійським дипломатам про можливості для потенційних інвесторів. Зокрема, про обʼєкти оренди та приватизації. А також про нові напрямки в роботі Фонду держмайна — Земельний банк та санкційне майно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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penetrator1963
penetrator1963
8 лютого 2024, 19:40
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Китай не осуждает вторжение рф, Индия не осуждает вторжение рф, но Китай в контрах с США, а Индия не в контрах с США, поэтому китайцы не могут, а индусы могут скупать заводы в Украине. это политика, ничего личного…
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