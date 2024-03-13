Розробники Ethereum активували хардфорк Dencun

У середу, 13 березня, команда Ethereum успішно реалізувала оновлення Dencun (Deneb-Cancun) в основній мережі. Про це повідомляє Forklog.

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Однією з головних складових оновлення є EIP-4844. Воно включає опцію Proto-Danksharding, призначену для масштабування мережі шляхом створення нового типу транзакцій для великих масивів двійкових даних (BLOB).

Очікується, що це значно знизить розмір комісій для L2-рішень, особливо на базі технології Rollups.

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За оцінкою експертів IntoTheBlock, в Arbitrum збір за своп-транзакцію в середньому скоротиться з $2,02 до $0,4, в Optimism — з $1,42 до $0,28, а в Base впаде до $0,01.

Подібні очікування від апгрейда озвучила команда Polygon, підтвердивши, що в найбільшому виграші опиняться ролапи на кшталт zkEVM, Linea, Scroll і zkSync.