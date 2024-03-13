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13 березня 2024, 18:33

Аргентина рефінансувала облігації на $50,3 млрд

Аргентина рефінансувала борг, номінований у песо, на суму близько $50,3 млрд під час рекордного обміну облігацій, пише Financial Times з посиланням на заяву Міністерства економіки країни.

Аргентина рефінансувала борг, номінований у песо, на суму близько $50,3 млрд під час рекордного обміну облігацій, пише Financial Times з посиланням на заяву Міністерства економіки країни.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоАкції обсягом 42,6 трлн песо, що становить 77% бондів з погашенням у поточному році, були обміняні на облігації з погашенням у 2025−2028 роках.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Акції обсягом 42,6 трлн песо, що становить 77% бондів з погашенням у поточному році, були обміняні на облігації з погашенням у 2025−2028 роках. В основному це були бонди представників держсектору (включно з ЦБ та агентством соцзабезпечення), але в процесі взяв участь і приватний сектор.

Ці дії спрямовані на зменшення дефіциту бюджету Аргентини. Вони також мають покласти край залежності уряду від друкування грошей, зазначається у статті.

Кінцева мета, за словами аналітиків, полягає в тому, щоб приборкати як надхмарну інфляцію в країні, так і тиск на обмінний курс, який унеможливлює скасування суворого валютного контролю, запровадженого попередніми урядами.

Читайте: Аргентина продала векселі на $3,2 млрд, щоб розплатитися з боргами

Нагадаємо

Фіксований курс нацвалюти (близько 830 песо за $1) викликає величезні спотворення економіки Аргентини і є бар'єром для інвестицій. Президент Хав'єр Мілей планував відмовитися від валютного контролю у середині 2024 року.

Обмін боргів став великим кроком уперед, він «дасть уряду набагато більше можливостей для вирішення фінансових питань», вважає голова відділу досліджень консалтингової фірми Romano Group Сальвадор Вітеллі.

Цього тижня аргентинський Центробанк знизив ключову процентну ставку одразу на 20 процентних пунктів — до 80% річних зі 100%. Рішення стало несподіванкою для економістів та учасників ринку.

Аргентина вже багато років бореться із високою інфляцією. У лютому зростання споживчих цін перевищувало 276% у річному вираженні, що є максимумом за три десятиліття. Тим часом місячна інфляція ослабла до 13,2% порівняно з 20,6% у січні, що перевершило очікування експертів.

При цьому ЦБ бачить ознаки того, що інфляція продовжить сповільнюватись у найближчі місяці, незважаючи на зниження ставок.

Тим часом економіка Аргентини перебуває у сумній ситуації: МВФ прогнозує спад на 2,8% у 2024 році.

Джерело: Мінфін
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