Європейські акції на історичному піку після сильних звітів компаній

Європейські акції зростають, досягнувши чергового рекордного максимуму у середу, оскільки фінансові звіти компаній підтримали настрої на ринку. Трейдери також аналізують показники промислового виробництва у єврозоні. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Обсяг промислового виробництва в єврозоні в січні скоротився на 3,2% порівняно з груднем і впав на 6,7% у річному вирахуванні, свідчать дані Eurostat.

Європейський індекс STOXX 600 виріс на 0,2% після закриття на історичному максимумі.

Фондовий сектор роздрібної торгівлі зміцнився на 2,76% та очолив зростання серед галузевих індексів, чому сприяв стрибок акцій Zalando на 14,67%. Онлайн-рітейлер повідомив про прибуток за четвертий квартал вище за очікування аналітиків і оголосив програму зворотного викупу акцій.

Папери E.ON подорожчали на 6,59% після того, як оператор енергетичних мереж збільшив п'ятирічний план інвестицій до 42 мільярдів євро ($45,90 мільярдів) і спрогнозував прибуток у 2024 році вище за очікування ринку.

Котирування Vallourec піднялися на 6,81% завдяки тому, що сталеливарний гігант ArcelorMittal оголосив про придбання 28,4% акцій французької фірми за 955 мільйонів євро.