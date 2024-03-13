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13 березня 2024, 18:12

Європейські акції на історичному піку після сильних звітів компаній

Європейські акції зростають, досягнувши чергового рекордного максимуму у середу, оскільки фінансові звіти компаній підтримали настрої на ринку. Трейдери також аналізують показники промислового виробництва у єврозоні. Про це пише Reuters.

Європейські акції зростають, досягнувши чергового рекордного максимуму у середу, оскільки фінансові звіти компаній підтримали настрої на ринку.

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Обсяг промислового виробництва в єврозоні в січні скоротився на 3,2% порівняно з груднем і впав на 6,7% у річному вирахуванні, свідчать дані Eurostat.

Європейський індекс STOXX 600 виріс на 0,2% після закриття на історичному максимумі.

Фондовий сектор роздрібної торгівлі зміцнився на 2,76% та очолив зростання серед галузевих індексів, чому сприяв стрибок акцій Zalando на 14,67%. Онлайн-рітейлер повідомив про прибуток за четвертий квартал вище за очікування аналітиків і оголосив програму зворотного викупу акцій.

Папери E.ON подорожчали на 6,59% після того, як оператор енергетичних мереж збільшив п'ятирічний план інвестицій до 42 мільярдів євро ($45,90 мільярдів) і спрогнозував прибуток у 2024 році вище за очікування ринку.

Котирування Vallourec піднялися на 6,81% завдяки тому, що сталеливарний гігант ArcelorMittal оголосив про придбання 28,4% акцій французької фірми за 955 мільйонів євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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irakez
irakez
13 березня 2024, 19:08
#
Какой-то пир во время чумы. Вернее, во время войны. Чем дольше эта шизофрения продолжается, тем больнее будет неизбежный бадабум :(
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