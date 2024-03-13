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13 березня 2024, 16:50

Ларрі Еллісон став багатшим на $15 мільярдів після зростання акцій Oracle до рекордного рівня

У вівторок, 12 березня, засновник Oracle Ларрі Еллісон отримав $15 млрд прибутку після того, як акції його компанії, яка займається програмним забезпеченням, злетіли на 12% і закрилися на рекордному за останні 2 роки рівні — $127,54 за штуку. Про це повідомляє CNBC.

У вівторок, 12 березня, засновник Oracle Ларрі Еллісон отримав $15 млрд прибутку після того, як акції його компанії, яка займається програмним забезпеченням, злетіли на 12% і закрилися на рекордному за останні 2 роки рівні — $127,54 за штуку.
Фото: wikipedia.org

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Акції Oracle різко пішли вгору після того, як постачальник програмного забезпечення повідомив про прибуток у третьому фінансовому кварталі, який перевершив очікування аналітиків. Дохід у сегменті підтримки хмарних послуг і ліцензій компанії зріс на 12%, перевищивши прогнози.

За останній рік акції Oracle підскочили на 52%, збільшивши статки Еллісона приблизно на $50 млрд. Акції випередили індекс S&P 500, який за останні 12 місяців зріс на 34%.

Еллісон, який заснував Oracle у 1977 році, залишається найбільшим акціонером компанії з часткою, оціненою приблизно в $146 млрд після останнього зростання акцій. Він є п’ятою найбагатшою людиною у світі, за версією Forbes.

На відміну від засновника Amazon Джеффа Безоса, Ларрі Еллісон в останні роки не продавав акції своєї компанії. За даними FactSet, останньою транзакцією Еллісона з акціями Oracle була покупка 7 000 акцій у 2022 році, і він не продавав жодної з 2016 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в лютому 2024 року Джефф Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на $8,5 млрд. До того він не продавав папери з 2021 року.

Джерело: Мінфін
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