Джефф Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на $8,5 млрд. До того він не продавав папери з 2021 року. Про це пише Bloomberg.
21 лютого 2024, 11:35
Джефф Безос продав акції Amazon загалом на $8,5 мільярдів
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Мільярдер нещодавно оголосив, що переїжджає до Маямі із Сіетла. У 2022 році штат Вашингтон запровадив податок на приріст капіталу у розмірі 7% — чого немає у Флориді — а це означає, що переїзд Безоса, ймовірно, заощадить сотні мільйонів доларів на податках.
За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса становлять $191,3 млрд. Він є третьою найбагатшою людиною у світі.
Акції Amazon протягом останнього року зросли на 76%.
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Джерело: Мінфін
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