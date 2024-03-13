НБУ оштрафував Кредобанк

НБУ виписав штраф Кредобанку на 51 тисячу гривень за несвоєчасне подання звітності з питань діяльності на платіжному ринку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Сплатити штраф банк зобов’язаний упродовж п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

«Рішення про застосування заходу впливу до банку ухвалено за результатами безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрало чинності з 11 березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: НБУ оштрафував Укрпошту на 17 мільйонів, також покарав три банки та великі обмінники: перелік