Американські акції досягли рекорду всупереч зростанню інфляції в США

Американські акції зросли до нового рекордного рівня, незважаючи на зростання базового індексу споживчих цін у США вище за очікуване, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

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Зростання акцій

Індекс S&P 500 12 березня закрився на рівні 5175,27 пунктів (+1,12%). Слідом за американськими також виросли азіатські акції до максимуму за сім місяців, пише Reuters.

Індекс споживчих цін у США, який не включає продукти харчування та енергоносії, у лютому зріс на 0,4%: це трохи вище оцінок економістів, зазначає Bloomberg.

При цьому такі дані щодо інфляції мало що змінили в очікуваннях інвесторів на те, що Федеральна резервна система перейде до зниження відсоткових ставок цього року, навіть якщо чиновники поки що зберігають більш обережну позицію.

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Зростанню S&P 500 12 березня сприяли акції технологічних компаній, пише Forbes. Акції Oracle Corp зросли на 12% завдяки зростанню прибутків від хмарних технологій. Папери Nvidia додали у вартості 7,16%.