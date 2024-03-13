Інфляція у США у лютому несподівано прискорилася до 3,2%

Споживчі ціни в США у лютому зросли на 3,2% щодо того ж місяця минулого року. Таким чином темпи підвищення прискорилися порівняно з 3,1% у січні, повідомило міністерство праці країни.

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Як змінилися ціни

Ціни на енергоносії у Штатах минулого місяця знизилися на 1,9% у річному вираженні після падіння на 4,6% у січні. Зокрема, бензин подешевшав на 3,9%.

Темпи зростання вартості продуктів харчування сповільнилися до 2,2% із 2,6%, нових автомобілів — до 0,4% із 0,7%, товарів медичного призначення — до 2,9% із 3%.

При цьому ціни на одяг не змінилися (після зростання на 0,1% у січні), а вартість старих автомобілів скоротилася на 1,8% (-3,5%).

Індекс CPI у лютому збільшився на 0,4% щодо попереднього місяця. Темпи зростання стали максимальними за п'ять місяців. У січні зростання становило 0,3%.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс Core CPI) у лютому збільшилися на 0,4% у помісячному та на 3,8% у річному вираженні.

У січні підвищення становило 0,4% та 3,9% відповідно. Аналітики в середньому прогнозували збільшення індексу Core CPI на 0,3% за місяць та на 3,7% за рік.