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13 березня 2024, 13:37

59% перейшли б на нове місце за більшою винагородою: що мотивує українців змінити роботу — опитування Viber

Команда Rakuten Viber дізналась, чи змінювали українці роботу за останній рік та що передусім змотивувало б до цього. Близько половини респондентів (45%) не переходили на нове місце й не планують нічого міняти, а стимулом для 59% опитаних стала б більша фінансова винагорода.

Команда Rakuten Viber дізналась, чи змінювали українці роботу за останній рік та що передусім змотивувало б до цього.
Фото: freepik.com

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Результати опитування показали, що 45% українців працюють на тому ж місці й не планують нічого міняти. Водночас 12% змінювали роботу: 8% за власним бажанням, а 4% через скорочення чи закриття компанії. Ще 7% планують змінити роботу в майбутньому.

21% опитаних не працювали раніше: 20% і зараз не працюють, 1% знайшли першу роботу цьогоріч. Ще 12% працювали раніше, але не працюють зараз. Крім того, 2% українців мають дві чи кілька робіт, а 1% респондентів працюють на фрілансі — проєкт за проєктом.

На питання «Чи змінювали ви роботу за останній рік?» відповіді розподілилися наступним чином:

  • Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45%;
  • Не працював/-ла і не працюю зараз — 20%;
  • Працював/-ла, але не працюю зараз — 12%;
  • Так, за власним бажанням — 8%;
  • Працюю там же, але планую змінити роботу — 7%;
  • Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 4%;
  • Влаштувався/-лася на ще одну роботу, тепер працюю на двох / кількох — 2%;
  • Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 1%;
  • Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1%.

Окремо українців запитали, що передусім змотивує їх змінити роботу. 59% перейшли б на нове місце заради більшої фінансової винагороди, ще 15% привабила б близькість до дому.

Менше навантаження за ту ж винагороду стане стимулом для 10% респондентів. 7% українців змінили б роботу заради втілення мрії: 2% перейшли б в омріяну компанію, навіть на тих самих умовах, а 5% — в іншу сферу, в яку давно хотіли.

Карʼєрне зростання змотивує на зміну роботи 3% опитаних, цікаві перспективи — 3%, кращий соціальний пакет (оплачувана відпустка, страхування тощо) — так само 3%.

Відповіді на питання «Що передусім змотивує вас змінити роботу?» для тих респондентів, які зараз працюють, розподілилися таким чином:

  • Більша фінансова винагорода — 59%;
  • Близькість до дому — 15%;
  • Менше навантаження за ту ж винагороду — 10%;
  • Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5%;
  • Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3%;
  • Цікаві перспективи на новій роботі — 3%;
  • Кращий соціальний пакет: оплачувана відпустка, страхування тощо — 3%;
  • Робота в компанії моєї мрії, навіть на тих самих умовах — 2%.

Опитування

В анонімному опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 35 тисяч користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Abramon
Abramon
13 березня 2024, 15:45
#
Людина ходить на роботу, щоб отримати винагороду і забезпечити своє життя, фінансовий стимул — це основне судячи з опитування. Логічно.
«Можливість працювати в іншій сфері, про яку давно мріяв/-ла — 5%" — дивно, що такий низький відсоток опитаних бажає змінити сферу діяльності.
«Карʼєрне зростання: вища позиція, ширші обовʼязки — 3%» — ще дивніше.
Люди просто хочуть робити те ж саме, але за більші гроші
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